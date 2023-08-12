С поста уходит вице-министр иностранных дел Адоменас: я допустил непростительную ошибку

Об этом политик сообщил в фейсбуке.

"Я совершил большую и непростительную ошибку – сел за руль нетрезвым. Поэтому я покидаю пост вице-министра иностранных дел. Вчера с друзьями я засиделся допоздна, поспал семь часов и думал, что уже протрезвел, я поехал к озеру, находящемуся в трех километрах от того городка в Молетском районе, где я находился. Выяснилось, что я совершил ошибку – на обратном пути меня остановила полиция, в организме было 0,62 промилле", – писал он.

"Это только моя вина. Я очень сожалею. Не буду оправдываться. Приношу извинения всем, чье доверие подорвал своими действиями", – продолжил политик.

На решение Адоменаса отреагировал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.