12 августа 2023 г. 11:04

С поста уходит вице-министр иностранных дел Адоменас: я допустил непростительную ошибку

 
ru.DELFI.lt
Mantas Adomėnas
Mantas Adomėnas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что покидает свой пост. Политик управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Об этом политик сообщил в фейсбуке.

"Я совершил большую и непростительную ошибку – сел за руль нетрезвым. Поэтому я покидаю пост вице-министра иностранных дел. Вчера с друзьями я засиделся допоздна, поспал семь часов и думал, что уже протрезвел, я поехал к озеру, находящемуся в трех километрах от того городка в Молетском районе, где я находился. Выяснилось, что я совершил ошибку – на обратном пути меня остановила полиция, в организме было 0,62 промилле", – писал он.

"Это только моя вина. Я очень сожалею. Не буду оправдываться. Приношу извинения всем, чье доверие подорвал своими действиями", – продолжил политик.

На решение Адоменаса отреагировал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"У меня не было претензий к вице-министру в связи с его работой, но после вождения в нетрезвом виде его заявление об отставке расцениваю как правильный шаг", – сказал Delfi министр.

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