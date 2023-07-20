С начала войны в Украине аннулировано почти 3000 видов на жительство россиян и белорусов в Литве

Об этом в среду порталу 15min сообщил Департамент миграции.

За тот же период в нашей стране также было аннулировано 160 разрешений на постоянное проживание для граждан России и Беларуси.

Как сообщили порталу 15min в Департаменте миграции, временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда временный вид на жительство выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.

Всего с начала войны в Украине до 14 июля этого года по поводу временного вида на жительство в Литве обратились 55 938 граждан России и Беларуси.