Арвидас Поцюс, бывший командующий Вооруженными силами и член Комитета национальной безопасности и обороны Сейма, заявил, что белорусский режим таким образом отреагировал на действия литовских властей, которые возвращают нелегальных мигрантов на их сторону.

"Я думаю, что это может быть такой ответ, что к нам отправят, но назад не пустят. Это была бы моя импровизированная оценка, но я пока не могу понять, каковы его намерения на самом деле. Это вообще сложно предсказать", - сказал А.Поцюс.

Политик видит риски, связанные со скоплением мигрантов на территории между границами двух стран.

"Если белорусы сами будут привозить и пустят на нашу сторону, то что нам делать? Если они, выставив автоматы, их не пустят, что они, начнут костры разводить на линии между литовско-белорусской границей и сидеть там будут? Знаете, это может быть непростая ситуация.

При этом не будем забывать, что параллельно в Беларуси стартовали учения "Запад". Да, здесь действительно есть место для провокаций", - отметил А. Поцюс.

Призывает к переговорам с союзниками

По словам члена Сейма, в этой ситуации важны консультации с партнерами из Евросоюза и НАТО.

"Я считаю, что нашим должностным лицам, руководителям необходимо посоветоваться с нашими союзниками, чтобы обсудить, что делать в таких ситуациях. Потому что есть страны, у которых гораздо больше опыта работы с нелегалами", - сказал А. Поцюс.

В то же время, по мнению политика, в Литве необходимо проанализировать различные сценарии, а также наихудший из возможных вариантов.

"Мы должны не бежать за поездом, а бежать впереди событий. Необходимо заранее готовиться ко всем их непредвиденным решениям", - сказал А. Поцюс.

Политик поддерживает выбранную Литвой тактику возвращения мигрантов.

"Мы не исключаем возможности получения политического убежища, но они должны идти цивилизованным путем. Они должны прийти на пограничные контрольно-пропускные пункты, прийти с документами и, как указано в Конвенции, просить политического убежища. Тогда есть процедуры. А теперь они незаконно нарушают нашу государственную границу. Это уголовное преступление", - сказал А. Поцюс.

Политик согласился, что они, вероятно, не хотят приносить на пограничный пост документы, удостоверяющие личность.

"Не хотят, потому что знают, чем это закончится. Мы не закрываем двери, но все должно происходить на законных основаниях", - сказал А. Поцюс.

Не исключает, что попросит у ЕС уступок

В Литве сейчас наблюдается осторожный оптимизм, поскольку полеты из Ирака в Минск должны быть отменены на ближайшие десять дней. Член Сейма не исключил, что за это время белорусская сторона может что-то потребовать от ЕС.

"Здесь уже начинаются политические и дипломатические уловки. Возможно, попросит о скидках или уступках. С нашими соседями нельзя шутить. Нам нужно серьезно подготовиться", - сказал А.Поцюс.

Билотайте: пока все делалось наоборот

Было бы невероятно, если бы Александр Лукашенко позаботился о безопасности границ страны, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Если Лукашенко действительно заботится о безопасности границ и заботится о границах, это было бы невероятно, потому что до сих пор было сделано все, чтобы эти люди могли легко пересечь литовскую границу с помощью официальных лиц", - сказала она журналистам в четверг.

Лукашенко потребовал усилить охрану границы

Александр Лукашенко призвал усилить охрану границы, сообщает государственное информационное агентство "Белта".

Лукашенко дал указание своим силам усилить охрану государственной границы и предотвратить ее нарушения. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - сказал он.

"Как вы это сделаете, - обсудим мы после этой встречи, - соберитесь у госсекретаря. Вот министр внутренних дел, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладываем огромные деньги в пограничные войска и в силовые структуры в целом. Нашим людям нужно чувствовать себя в безопасности, они должны знать, что есть люди, которые готовы их защищать, - сказал Лукашенко. - Вот что мы должны делать. Элементарно [это]. Не дай бог, они [соседние страны] начнут применять тактику выдворения людей, которых они туда пригласили (речь идет о нелегальных мигрантах), через официальные пункты пропуска. Пускай думают. Мы их предупредили, и пусть думают".

Ранее на этой неделе решение министра внутренних дел Агне Билотайте разрешила возвращать мигрантов в Беларусь и одновременно применять меры сдерживания. Ранее в четверг Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что белорусские пограничники не позволили правоохранительным органам Литвы развернуть группу мигрантов.

"Пограничники в Полоцке заметили попытку пяти сотрудников правоохранительных органов Литвы агрессивно депортировать восемь мигрантов на территорию Беларуси около полудня 4 августа. Белорусские пограничники предотвратили нарушение государственной границы", - говорится в сообщении, опубликованном на платформе Telegram.

Литовские власти подозревают, что режим Лукашенко организует беспрецедентный приток нелегальных мигрантов в ответ на санкции ЕС и называют это гибридной агрессией белорусского режима. В результате в стране была объявлена экстремальная ситуация.

В этом году через границу с Беларусью в Литву прибыло более 4,1 тысячи мигрантов, большинство из которых - из Ирака.