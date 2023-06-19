Ryanair отказал в посадке белорусскому беженцу, который должен был лететь из Литвы через Британию

В чем проблема

Белорусский журналист, режиссер и документалист Николай Маминов получил в Литве статус беженца и специальный проездной документ – так называемый "женевский паспорт". Также он получил постоянный вид на жительство в Литве. Маминов собирался с семьей улететь в Испанию, выбрал рейс Ryanair из Вильнюса с пересадкой в Соединенном Королевстве.

Пассажирам, которые летают «из Шенгена в Шенген» и делают пересадку в Соединенном Королевстве, не нужна транзитная виза в случае, если они улетают в тот же день, имеют визу в пункт назначения и действующие проездные документы. Знакомая Маминова рассказала ему, что имела проблемы с посадкой на рейс Ryanair с пересадкой в Британии как раз из-за такого вопроса, но после настойчивых споров смогла попасть на рейс. Маминову известно о других случаях, когда белорусов в подобной ситуации не пускали на рейс Ryanair.

Ранее относительно Ryanair были другие скандалы с отказом в обслуживании. В прошлом году оказалось, что Ryanair сам решил запретить гражданам России лететь в ряд стран Евросоюза из стран вне Шенгенской зоны, если они не имеют вида на жительство в этих странах или визы от стран, которые не в запретительном списке, а визы типа C у граждан России решили не принимать. Также в прошлом году стало известно, что Ryanair устраивал гражданам Южной Африки тест на знание языка африкаанс, хотя это только третий по распространенности язык страны и язык, на котором местных заставляли разговаривать колонисты. Таким тестом хотели проверить, не являются ли поддельными паспорта, и если кто-то не проходил тест, в посадке отказывали.

Поэтому перед вылетом Маминов и его знакомая заранее переспрашивали у онлайн-службы поддержки Ryanair и у британской службы виз и миграции, не нужна ли для полета транзитная виза. Маминов показал "Белсат" скриншоты и распечатки переписки, записи звонков: заверяли, что не надо. Уверяет, что в аэропорту имел при себе распечатки, однако вопрос о транзитной визе в Соединенное Королевство даже не возникал.

Как отказали в услугах

Маминов с женой и детьми 13 июня приехал в аэропорт Вильнюса, прошел к стойке регистрации и сдал багаж, переспросил еще раз о том, пропустят ли его на рейс с тем наборов документов, что он имеет. Сотрудница аэропорта не была уверена: сказала что шансы 50/50, может понадобиться перепроверка. Почему, Мамин из ее объяснений не уяснил.

В зале ожидания посадки женщина в форме с логотипом Ryanair отказалась пропускать семью. По словам Маминова, женщина отказалась объяснить точную причину и даже отрицала свою причастность к Ryanair (но сотрудник пограничной службы аэропорта подтвердил ему, что женщина – представительница Ryanair). Также она отказалась предоставить письменное подтверждение отказа в посадке на рейс.

Женщина, говорит Маминов, не интересовалась наличием британской транзитной визы, но сказала, что документы "не подходят". Все документы и распечатки переписок ее не убедили. Она консультировалась по телефону с кем-то, кого назвала "службой контроля Ryanair", а Маминову не дала поговорить с тем человеком. Посоветовала только обращаться с жалобами в главный офис Ryanair в Дублине. В аэропорту Маминову рассказали, что Ryanair имеет какую-то собственную миграционную службу, но онлайн-поддержка компании это опровергала.

Маминов с семьей все же попал в место, куда планировал, но лететь пришлось не из Вильнюса, а из Каунаса, но также самолетом компании Ryanair. Рейс был с пересадкой в стране Евросоюза, проблем с посадкой не возникло – но перед посадкой сотрудник Ryanair тоже звонил кому-то, этот кто-то разрешил посадку. Некоторые планы были сорваны, билеты были дороже, но, говорит он, дело не в финансах, а в плохом отношении.

В центральном офисе Ryanair на письмо о возврате денег за пропущенные рейсы Маминову позже ответили по электронной почте, что начали разбирательство. Теперь он собирается подавать в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда.

Он объясняет, что мог бы и получить транзитную визу, если бы она была необходима, но не стал делать этого, так как Ryanair и британские власти убедили его, что получать транзитную визу не нужно – да и виза стоила бы дополнительных денег.

Это законно?

Согласно регуляции Евросоюза номер 261/2004, авиакомпания может отказать в посадке» если есть «резонные основания», как риски здоровью и безопасности или несоответствующие путевые документы. О праве перевозчика на какую-то альтернативную интерпретацию законодательства о проездных документах в регуляции не говорится. Однако упоминается, что пассажиры имеют право на компенсацию, а перевозчик обязан указать пассажиру, которому отказали в посадке, где тот может прочитать о своих правах на компенсацию и помощь.