Ряды членов Сейма пополнила экономист Рояка

Присягу принял председатель Конституционного суда Гинтарас Года.
Рояка в Сейме сменила избранного в Европейский парламент Аурелиюса Веригу. Хотя Верига был избран в Сейм в многомандатном округе по списку Литовского союза крестьян и зеленых, политик не присоединится к „крестьянам“ Сейма. Она стала членом Фракции демократов „Во имя Литвы“.
Рояка окончила Вильнюсский университет по специальности экономика, является почетным доцентом Вильнюсского технологического университета имени Гедиминаса, преподавала в Вильнюсском университете. В 2004-2006 годах работала экономистом Всемирного банка, в 2009-2018 годах – главным экономистом банка DNB по странам Балтии.
Главная избирательная комиссия (ГИК) аннулировала мандат депутата Сейма Аурелиюса Вериги, избранного в Европейский парламент (ЕП).