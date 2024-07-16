2024.07.16 11:20

Ряды членов Сейма пополнила экономист Рояка

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Jekaterina Rojaka
Jekaterina Rojaka
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Во вторник в Сейме торжественно присягнула новый парламентарий, экономист Екатерина Рояка.

Присягу принял председатель Конституционного суда Гинтарас Года.

Рояка в Сейме сменила избранного в Европейский парламент Аурелиюса Веригу. Хотя Верига был избран в Сейм в многомандатном округе по списку Литовского союза крестьян и зеленых, политик не присоединится к „крестьянам“ Сейма. Она стала членом Фракции демократов „Во имя Литвы“.

Рояка окончила Вильнюсский университет по специальности экономика, является почетным доцентом Вильнюсского технологического университета имени Гедиминаса, преподавала в Вильнюсском университете. В 2004-2006 годах работала экономистом Всемирного банка, в 2009-2018 годах – главным экономистом банка DNB по странам Балтии.

Главная избирательная комиссия (ГИК) аннулировала мандат депутата Сейма Аурелиюса Вериги, избранного в Европейский парламент (ЕП).

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