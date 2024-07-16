Ряды членов Сейма пополнила экономист Рояка

Рояка в Сейме сменила избранного в Европейский парламент Аурелиюса Веригу. Хотя Верига был избран в Сейм в многомандатном округе по списку Литовского союза крестьян и зеленых, политик не присоединится к „крестьянам“ Сейма. Она стала членом Фракции демократов „Во имя Литвы“.