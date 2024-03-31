Руководство страны поздравляет жителей с Пасхой: желает единства, стойкости и любви

"Пасхальное утро - обо всех нас, собравшихся у праздничного стола с надеждой на возрождение. С верой в то, что сила духа и души преодолеет силы тьмы и разрушения.
Давайте, собравшись за одним столом, почувствуем силу единства и укрепимся все у источника жизни: нашего знания, что Любовь – начало все начал. Знания, что правда, творчество и смысл всегда побеждают", – сказал Науседа в воскресном поздравлении.
Глава страны пожелал жителям единства, покоя и сил.
"Мы возродимся с новой силой, с новой радостью, новым вдохновением для взращивания Литвы. Единства, покоя и сил, дорогие!
Веселой Пасхи вашим детям. Мира и добра вашим домам. Будьте здоровы, сильны и счастливы", – сказал Науседа.
Премьер-министр Ингрида Шимоните, поздравляя с Пасхой сказала, что важно не забывать войну в Украине.
"В этом году праздник Возрождения и снова отмечаем в мире, переживающем трагедии. Это значит, что мы должны оставаться солидарными с украинцами, идущими путем страданий.
Сочувствие и забота должны вытеснить из наших сердец iвсе тени страха. Не надо забывать, что открытые двери наших сердец – это знак нашего роста и силы", – сказала Шимоните.
Она призвала не опускать рук, помогать друг другу.
"Да будет это важным напоминанием и подтверждением того, что не надо разочаровываться и опускать руки, поскольку сила Надежды, Веры и Любви все же побеждает. Давайте поможем ей раскрыться в нашей жизни, в каждом нашем выборе", – сказано в поздравлении премьер-министра.