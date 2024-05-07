Руководство страны поздравляет с Днем возвращения печати, языка и книги: призывают защищать свободу слова

"Во все времена тирании стремились подавить свободу мысли и слова. Как империя вела себя в 19 веке, пытаясь изменить перспективы нашего мышления, в 20 веке, пытаясь запретить свободу слова, так она ведет себя и сегодня, попирая государственность свободной Украины, выражение украинского языка, истории и политической мысли", - написал во вторник президент Науседа в Facebook.
"Давайте будем теми, кто своим примером распространяет радость любознательности, любопытства и чтения", - подчеркнул он.
"В День возвращения печати, языка и книги давайте помнить о книгоношах и гордиться тем, что живем в Литве, где литовское слово свободно, уважаемо и не подвергается цензуре", - подчеркнула спикер парламента.
Премьер-министр Шимоните призвала граждан Литвы беречь свободу страны.
"Я поздравляю всех, кто лелеет свободу слова и ее творческую, демократическую и культурную силу. (...) Совсем рядом с нами мы видим примеры стран, где независимые СМИ заставляют замолчать или уничтожают, а кислород демократии – свобода мысли, критики и обмен идеями – не существуют", - говорится в поздравлении главы правительства.
"Давайте защищать свободу слова и все, чем она нас укрепляет и обогащает", - добавила она.