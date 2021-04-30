Руководство Литвы выражает соболезнования в связи с жертвами в давке в Израиле

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнование руководителю Израиля Реувену Ривлену и всем жителям этой страны.

"Я потрясен известием о несчастие в Израиле. От своего имени и от имени всех жителей Литвы я выражаю искренние соболезнования жертвам и близким погибших, а также всем людям вашей страны. Желаю вам силы духа и сплоченности в это сложное время", – говорится в письме соболезнования президента.

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Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что сегодня "наши сердца с людьми Израиля".

"Я очень опечалена и потрясена, узнав о жуткой трагедии, произошедшей в городе Мерон (Галилея) по случаю праздника Лаг ба-Омер. Сегодня наши сердца с людьми Израиля. От имени правительства и жителей Литвы разрешите выразить глубокие соболезнования семьям и близким жертв и всем людям Израиля", – говорится в соболезновании премьера.

В пятницу в давке в северной исторической области Израиля Галилее погибли как минимум 44 человека. Есть также раненные, среди них и находящиеся в тяжелом состоянии.

Несчастье случилось у могилы мудреца II века, рабби Шимона бар Иохая, который считается основоположником каббалистического учения. Давка произошла во время религиозного праздника Лаг ба-Омер.