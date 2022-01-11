Руководство Литвы выражает соболезнования в связи с кончиной "настоящего европейца" Давида Сассоли

Президент Гитанас Науседа заявил, что мы потеряли неординарную личность, настоящего лидера европейских и демократических ценностей.
"Меня и всех жителей Литвы огорчило известие об этой тяжелой утрате. Я с теплотой вспоминаю наши встречи и его визит в Литву летом прошлого года. Д. Сассоли был настоящим европейцем, защищавшим демократические ценности. Мы всегда будем помнить его усилия и преданность в деле создания более эффективного, близкого гражданам и безопасного Евросоюза", - говорится в соболезнованиях президента.
Премьер Ингрида Шимоните отметила, что председатель Европарламента навсегда запомнится как "борец за сильный, устойчивый и основанный на ценностях Евросоюз".
"Его непрестанные усилия по созданию действенных и современных ведомств ЕС вдохновят многих из нас продолжать его важную работу. С теплотой вспоминаю наши встречи с Д. Сассоли. Я и мои соотечественники всегда будут помнить его слова поддержки, когда наша страна столкнулась с множеством вызовов - от проблем безопасности до инструментализации миграции у восточных границ ЕС", - в соболезнованиях отметила она.
В Сейме память Д. Сассоли почтили минутой молчания.
Д. Сассоли умер в больнице в Италии во вторник. Ему было 65 лет. Он тяжело болел и с 26 декабря находился в больнице.
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