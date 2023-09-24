Руководитель мемориального комплекса Холокоста о Жемайтайтисе: в литовском Сейме не должно быть места антисемитам

Официальные представители оппозиции заявили, что не хотят участвовать в политической демонстрации, организованной только правящими, кроме того, Сейму следует сначала подождать, чтобы услышать, что скажет Генеральная прокуратура, расследующая заявления Жемайтайтиса. Между тем, на старте предвыборной кампании президента, Европарламента и даже Сейма правящие политики заявляли, что оппозиция просто боится риска для своих рейтингов. Сам Жемайтайтис, зарекомендовавший себя в последнее время в числе самых популярных политиков страны, иронически поблагодарил за инициативу по импичменту, заявив, что это поможет ему еще больше поднять рейтинг.

Тем временем во вторник Сейм начал процедуру импичмента Жемайтатису за возможный антисемитизм – публичное разжигание расовой и национальной ненависти, сформировав специальную, необходимую в процедурном отношении комиссию. Однако почти абсолютное большинство оппозиции отказалось участвовать в деятельности самой комиссии и даже в голосовании по ее созданию.

"Не представляю позицию государственных институтов Израиля, но как глава Яд Вашем имею моральный авторитет и моральный долг представлять еврейский народ. Уже в своем выступлении в Сейме я вполне дипломатично упомянул об этом. Я сказал, что Литва должна проявлять нулевую терпимость к антисемитизму, и добавил: также в этом здании, в Сейме. Надеюсь, что господин, о котором мы говорим, находился в зале, когда я произносил речь, его коллеги поняли, что я имею в виду. И когда я говорю "нулевая терпимость", я имею в виду нулевую толерантность. Нет сомнения, что этот господин антисемит. И любому антисемитизму не может быть места в современной, демократической Литве, особенно в ее парламенте", – сказал Даян, комментируя эту историю.

Он также подчеркнул, что не является экспертом в конституционном праве, особенно в литовском праве, но повторил, что "абсолютно убежден" в том, что антисемитизму не должно быть места в самом важном государственном институте.