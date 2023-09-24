Руководитель мемориального комплекса Холокоста о Жемайтайтисе: в литовском Сейме не должно быть места антисемитам

Руководитель одного из важнейших в мире центров увековечивания памяти о Холокосте посетил в эти дни Литву и принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти геноцида евреев Литвы. 80 лет назад, 23 сентября, было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.
Даян также принял участие в специальном поминальном мероприятии, посвященном этому дню, на состоявшемся в четверг заседании Сейма, где выступил с речью.
Тем временем во вторник Сейм начал процедуру импичмента Жемайтатису за возможный антисемитизм – публичное разжигание расовой и национальной ненависти, сформировав специальную, необходимую в процедурном отношении комиссию. Однако почти абсолютное большинство оппозиции отказалось участвовать в деятельности самой комиссии и даже в голосовании по ее созданию.
Официальные представители оппозиции заявили, что не хотят участвовать в политической демонстрации, организованной только правящими, кроме того, Сейму следует сначала подождать, чтобы услышать, что скажет Генеральная прокуратура, расследующая заявления Жемайтайтиса. Между тем, на старте предвыборной кампании президента, Европарламента и даже Сейма правящие политики заявляли, что оппозиция просто боится риска для своих рейтингов. Сам Жемайтайтис, зарекомендовавший себя в последнее время в числе самых популярных политиков страны, иронически поблагодарил за инициативу по импичменту, заявив, что это поможет ему еще больше поднять рейтинг.
"Не представляю позицию государственных институтов Израиля, но как глава Яд Вашем имею моральный авторитет и моральный долг представлять еврейский народ. Уже в своем выступлении в Сейме я вполне дипломатично упомянул об этом. Я сказал, что Литва должна проявлять нулевую терпимость к антисемитизму, и добавил: также в этом здании, в Сейме. Надеюсь, что господин, о котором мы говорим, находился в зале, когда я произносил речь, его коллеги поняли, что я имею в виду. И когда я говорю "нулевая терпимость", я имею в виду нулевую толерантность. Нет сомнения, что этот господин антисемит. И любому антисемитизму не может быть места в современной, демократической Литве, особенно в ее парламенте", – сказал Даян, комментируя эту историю.
Он также подчеркнул, что не является экспертом в конституционном праве, особенно в литовском праве, но повторил, что "абсолютно убежден" в том, что антисемитизму не должно быть места в самом важном государственном институте.
"В настоящий момент антисемитизм снова поднимается как в Европе, так и в Америке. Я ни в коем случае не имею в виду, что ситуация сейчас аналогична той, которую мы видели в 1930-е годы. Действительно нет, мы далеки от этого. Однако, зная, что произошло позже, мы не можем просто отбросить любую форму антисемитизма, дескать это мелочи, просто слова. Мы знаем, что произошло в центре Европы, в колыбели ее культуры. Таким образом, это может произойти где угодно в XXI веке, если это не остановить в зародыше. В любой сфере, где он может появиться", – сказал Даян.
Он особенно подчеркнул роль политиков в этом контексте, поскольку, по его мнению, они обладают влиянием и ответственностью. Поэтому, по мнению главы Яд Вашем,"политиков-антисемитов" необходимо жестко пресекать.
Даян также напомнил, что антисемитизм – это расизм, но, по его словам, исторически, эмпирически, это самая опасная форма расизма, которую когда-либо знал мир.
На вопрос, как он оценивает заявления Жемайтайтиса о том, что процедура импичмента только взрастит его популярность, глава Яд Вашем выразил сожаление, что член Сейма может быть отчасти прав.
"Да, возможно, он действительно прав, к сожалению, когда говорит, что это только поможет ему на выборах, повысит его популярность. Но это означает лишь то, что мы должны удвоить наши усилия по усилению просвещения по вопросам антисемитизма и памяти о Холокосте. Я думаю и вижу, что Литовское государство, его правительство, сейм действительно добились большого прогресса, приняв различные законы и постановления. Однако это только часть задачи. Потому что если борьба с антисемитизмом будет происходить только в верхах государства, а не "спускаться" к самому обществу, то будет выполнена лишь очень малая часть работы", – сказал Даян.
По его словам, настоящая задача государства в борьбе с антисемитизмом состоит в том, чтобы само общество его не терпело, что антисемитизму нет в нем места.
"В этой сфере я вижу меньший прогресс. В целом Литве еще предстоит подготовить стратегию борьбы с антисемитизмом. Большинство стран Евросоюза сделали это. И это только первый шаг, поэтому Литве еще предстоит пройти долгий путь", – сказал Даян.
На вопрос, как он оценивает поведение значительной части Сейма по отказу от участия в комиссии, где дальнейшие решения можно было бы просто обсуждать.
"Я не хочу вмешиваться в избирательную кампанию в Литве, хотя мы уже чувствуем, что она началась. Но принципы должны быть выше партийных, политических и электоральных расчетов. Это единичный случай, но боюсь, что он точно не последний. Люди часто ошибочно думают, что борьба с антисемитизмом — это только интерес и забота евреев. Нет, это интерес самой Литвы или других стран. То, как пойдет эта борьба, во многом определит, как будет выглядеть литовское общество через десятилетие или дальше. И если эта борьба не увенчается успехом, наибольшую угрозу она будет представлять для самой Литвы, а не для ее евреев, которых, к сожалению, осталось мало", – заявил глава Яд Вашем.