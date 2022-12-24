Премьер призывает в этот праздничный период лелеять благодарность за то, что у нас есть.
"Надо искренне верить, что даже самые темные тучи не помешают нам увидеть звезду надежды, если будем внимательно вглядываться в небо. Для меня суть Рождества больше всего открывается в Буче, в Украине, там стоит елка, огни на которой зажигают сердца местных жителей", – сказала Шимоните, заметив, что это сильный символ надежды на победу перед любой тьмой.
"Давайте встретим Рождество с чувством любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. Давайте поддерживать жителей Украины, чем можем. Это лучший подарок человечности и надежде на то, что вместе мы можем развеять даже самые черные тучи", – сказала премьер.
Шимоните заметила, что люди, делясь с другими, становятся сильнее, и призывает не забывать в праздник о тех, кому сейчас важна помощь.
"Желаю, чтобы в Новом году мы впустили свет надежды, который будет сопровождать на пути решительности, общности, заботы друг о друге. Будьте здоровы, безопасны и счастливы", – желает премьер Литвы.
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