Рождественское поздравление премьер-министра Литвы: свет Путеводной звезды ведет нас вперед

Дорогие сограждане,

поздравляю вас с Рождеством - самым светлым и уютным праздником в году, который помогает нам лучше увидеть и оценить то, что мы имеем.

Именно мы сами создаем этот уют и атмосферу, с готовностью открывая свое сердце, протягивая руку помощи другим и делясь своим теплом. Сколько бы не было бед, испытаний и огорчений, свет Путеводной звезды пробивается сквозь тучи уныний, придавая нам силы и ведя вперед.

Мы живем в неспокойном и даже опасном мире, где миллионы людей с тревогой смотрят в небо, опасаясь новых напастей. Давайте вспомним их всех за праздничным столом и, хотя бы мысленно, пожелаем им безопасного и прочного мира.

Завершая год, давайте пожелаем друг другу доброжелательности и сил, чтобы сделать все, на что мы способны. Это возможность сделать паузу, встретиться, впустить в себя искренность, мир и создать для себя праздничное ощущение жизни, любви и благодарности.