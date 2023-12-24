Рождественское поздравление премьер-министра Литвы: свет Путеводной звезды ведет нас вперед

Дорогие сограждане,
поздравляю вас с Рождеством - самым светлым и уютным праздником в году, который помогает нам лучше увидеть и оценить то, что мы имеем.
Именно мы сами создаем этот уют и атмосферу, с готовностью открывая свое сердце, протягивая руку помощи другим и делясь своим теплом. Сколько бы не было бед, испытаний и огорчений, свет Путеводной звезды пробивается сквозь тучи уныний, придавая нам силы и ведя вперед.
Мы живем в неспокойном и даже опасном мире, где миллионы людей с тревогой смотрят в небо, опасаясь новых напастей. Давайте вспомним их всех за праздничным столом и, хотя бы мысленно, пожелаем им безопасного и прочного мира.
Завершая год, давайте пожелаем друг другу доброжелательности и сил, чтобы сделать все, на что мы способны. Это возможность сделать паузу, встретиться, впустить в себя искренность, мир и создать для себя праздничное ощущение жизни, любви и благодарности.
Будьте здоровы, благополучны и счастливы!