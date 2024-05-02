Ротационные силы США останутся в Литве на неограниченный срок

"Во время моего визита в Вашингтон я получил твердое и четкое подтверждение от Совета национальной безопасности США и Пентагона, что присутствие США в Литве является бессрочным, а размещение сил в регионе не изменится", - Elta сказал Л. Кащюнас.

По словам министра, США высоко ценят условия военного присутствия и тренировок в Литве, которые позволяют обеспечить должную готовность сил к любым сценариям развития событий.

"В ходе встреч я дал четкий сигнал о том, что присутствие США в Литве незаменимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными возможностями это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать Россию", - сказал министр обороны.

В 2022 году было подтверждено, что ротационные силы США будут находиться в Литве как минимум до конца 2025 года.