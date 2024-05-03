Российские спецслужбы сообщают о якобы ликвидации украинского диверсанта, приехавшего из Литвы

"Россия на протяжении длительного времени систематически проводит дезинформационные кампании и провокации с целью повышения напряженности в обществах и среди союзников, а также с целью прикрытия своих агрессивных действий. Эта дезинформация, распространяемая ФСБ, как раз и есть такой случай", - в распространенном комментарии утверждает глава НЦКУ Вилмантас Виткаускас.

По его словам, такая дезинформация является попыткой повлиять на поддержку Литвой Украины.

"Дезинформация не изменит усилий Литвы по поддержке Украины, которая борется за свободу", - подчеркнул В. Виткаускас.

НЦКУ отмечает, что сейчас в Литве проходят военные учения "Гром Перкунаса", поэтому подобных дезинформационных атак может быть больше.