Россия закрыла Генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге

Россия указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде.
Об этом решении Россия проинформировала временно исполняющую обязанности главу посольства Литвы в Москве Виргинию Умбрасене, и она была вызвана в МИД России.
Все сотрудники Генконсульства вместе с семьями должны покинуть территорию России в течение 15 дней.
"Министерство иностранных дел оценивает это действие России как несоборованное и свидетельствующее о дальнейшей политической и дипломатической самоизоляции России", – говорится в сообщении. nurodoma pranešime.
В ответ на жестокие убийства мирных жителей на окраине Киева в Буче в начале апреля правительство Литвы приняло решение о снижении уровня дипломатического представительства между Литвой и Россией и указало послу этой страны покинуть Литву.
Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.
"Литва по-прежнему выражает полностью солидарность с Украиной и украинскими людьми, испытывающими беспрецедентную российскую агрессию, самым строгим образом осуждает зверства, осуществляемые российскими вооружёнными силами в оккупированных украинских городах", – говорится в сообщении.
"Литва поддерживает все меры, которые могут обеспечить ответственность России за осуществляемые нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине", – говорится в нем.
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