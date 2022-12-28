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28 декабря в Министерство иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы в РФ Юргита Цибульскене. Ей был заявлен протест в связи с якобы необоснованной, по мнению МИД РФ, высылкой сотрудника посольства России в Вильнюсе 1 декабря текущего года.
Россия высылает из страны литовского дипломата
© RIA/Scanpix

В качестве ответной меры один из дипломатов посольства Литвы был объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней.

ELTA напоминает, что 1 декабря в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту о признании одного сотрудника посольства РФ персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Сотруднику посольства России было указано покинуть Литву в течение пяти дней.

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