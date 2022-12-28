В качестве ответной меры один из дипломатов посольства Литвы был объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней.
ELTA напоминает, что 1 декабря в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту о признании одного сотрудника посольства РФ персоной нон грата в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Сотруднику посольства России было указано покинуть Литву в течение пяти дней.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение о возможном отключении электричества в Европе: Литва готова, но есть и плохая новость
Если Россия взломает сети западной энергетики, и в...
Ушла из жизни стилист Агне Ягелавичюте названа причина смерти
На 43-м году жизни скончалась инфлюэнсер,...
Эфир Delfi с экономистом: провожаем 2022 год — инфляция, процентная ставка, санкции, потребление
После выпуска новостей подводим экономические итоги...
Новогодние праздники в Литве: легенды о бурном веселье не смолкают до наших дней
Приближается Новогодняя ночь. У многих встреча...
Россия высылает из страны литовского дипломата
28 декабря в Министерство иностранных дел России была...