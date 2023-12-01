Россия впервые не попала в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия, ее обогнала Литва

Результаты голосования подтверждают позицию большинства стран ОЗХО о том, что военная агрессия против Украины, другого члена этой же организации, и нарушения Конвенции о запрещении химического оружия не могут согласовываться с обязанностями в международных институтах и бросают тень на авторитет всей организации.
"Пришло время каждой международной организации очиститься, чтобы сохранить свою актуальность и надежность", – сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, комментируя итоги голосования.
Став членом исполнительного совета, Литва сможет напрямую и активно поддерживать позицию в этой организации, соответствующую интересам единомышленников и Литвы.
Также Литва продолжит последовательно стремиться привлечь внимание международного сообщества к химическому оружию, затонувшему в Балтийском и других морях, и будет способствовать сотрудничеству и обмену информацией по этому вопросу. Участие Литвы в деятельности Исполнительного совета будет способствовать укреплению имиджа активного и ответственного члена международного сообщества. Литва уже была членом Исполнительного совета в период 2020-2022 гг.
Как указывается в сообщении, Организация по запрещению химического оружия контролирует выполнение Конвенции о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году.
Цель Конвенции – добиться уничтожения всего химического оружия. В Конвенцию входят 193 государства-члена. исполнительный совет – один из важнейших органов ОЗХО, готовящий и рассматривающий важнейшие решения организации. В его состав входит 41 государство.