Россия продолжает угрожать, Литва будет добиваться поддержки лидеров ЕС

Главный советник главы государства по внешней политике Аста Скайсгирите сказала агнтству BNS во вторник, что президент поднимет этот вопрос позже на заседании Европейского совета на этой неделе.

"Президент поднимет его, потому что это актуальный вопрос в нашей жизни и потому, что в условиях проведения в жизнь санкций ЕС Россия пригрозила Литве полным комплексом ответных мер", - сказала Скайсгирите.

"На наш взгляд, было бы справедливо сказать, что это дело ЕС — не Литвы, а всего ЕС в целом — и что ЕС солидарно проводит санкции в жизнь", — добавила она.

По словам советника, это важно, потому что Россия выбрала своей целью только Литву, хотя санкции были введены на основе консенсуса 27 государств.

"Нам кажется неправильным обвинять нас в этом. С другой стороны, мы понимаем, что Россия использует повод для пропаганды", — сказала Скайсгирите.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник предупредил Литву о "серьезных последствиях" запрета транзита некоторых товаров по железной дороге в Калининградскую область.

Он добавил, что "соответствующие меры" разрабатываются и "они будут приняты в недалеком будущем".

Со своей стороны Вильнюс ответил, что не вводил односторонние ограничения, и подчеркивает, что они предусмотрены санкциями ЕС, введенными в связи с вторжением Кремля в Украину. Такую позицию также высказал в понедельник вечером Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Литва также указывает, что сухопутный транзит между Калининградом и Россией не приостановлен, продолжается перевозка как пассажиров, так и не попавших под санкции грузов.