Россия объявила в розыск политика из Вильнюса Камиле Шерайте, выступавшую за "десоветизацию" города

В июле власти Вильнюса — в том числе Шерайте — сообщили о начале процесса «десоветизации» общественного пространства. В частности, руководство города рассказало о планах избавиться от советской символики на памятниках и заменить мемориальные доски с русскоязычными надписями.
В конце сентября Шерайте сообщила, что власти города снимут 16 мемориальных досок с текстом на русском языке — 13 из них заменят на памятные знаки нового образца, оставшиеся три уберут совсем.
«Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота», — сказала тогда глава городской комиссии по исторической памяти.