Россия объявила в розыск политика из Вильнюса Камиле Шерайте, выступавшую за "десоветизацию" города

 
Медиазона
ФОТО: /Карточка из базы МВД РФ/Медиазона
МВД объявило в розыск председателя Комиссии исторической памяти Вильнюсского горсовета Камиле Шерайте. Внимание на базу розыска обратила "Медиазона". В карточке Шерайте сказано, что она «разыскивается по статье УК». Какое уголовное дело на нее завели силовики — неизвестно.

В июле власти Вильнюса — в том числе Шерайте — сообщили о начале процесса «десоветизации» общественного пространства. В частности, руководство города рассказало о планах избавиться от советской символики на памятниках и заменить мемориальные доски с русскоязычными надписями.

В конце сентября Шерайте сообщила, что власти города снимут 16 мемориальных досок с текстом на русском языке — 13 из них заменят на памятные знаки нового образца, оставшиеся три уберут совсем.

«Мы оцениваем то, что говорят нам эти символы, в сегодняшнем контексте. Этим решением мы отказываемся от памятных досок на русском языке и заменяем их новыми типичными памятными досками Вильнюса. Избавляемся от отпечатков идеологии серпа и молота», — сказала тогда глава городской комиссии по исторической памяти.

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