Россия обещает ответить на решение Балтийских стран и Польши не впускать ее граждан с шенгенскими визами

Соответствующее решение Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли в четверг. По утверждению этих стран, поездки по Европейскому Союзу являются привилегией, а не правом человека. Однако, как подчёркивается, это не приравнивается к полному запрету на въезд, по-прежнему будут действовать исключения.
Реагируя на эти новости, Министерство иностранных дел в Москве заявило, что Россия "не закроет свои границы", но предпримет ответные меры.
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