Между тем известный российский политолог Иван Преображенский – специалист по Центральной и Восточной Европе – призывает отнестись к этому странному законопроекту серьезно. По его словам, над Литвой действительно нависла угроза.

Самое слабое звено

По мнению Преображенского, то, что Кремль отрицает свою причастность к этому законопроекту, ничего не значит. В Госдуме есть целая плеяда депутатов, которых воспринимают как "фриков". Они выдвигают абсурдные и очень противоречивые предложения – сначала возможность их принятия всячески отрицают и даже высмеивают, но потом они вновь появляются в публичном пространстве. Так, например, было с законом об иностранных агентах. Иными словами, и у Литвы есть повод опасаться за свою безопасность – Кремль использует эту инициативу как инструмент политического давления. Он может вспомнить и достать его из ящика тогда, когда потребуется – если на каком-то этапе он сможет помочь реализовать Путину свои геополитические цели.

"Литва имеет одно очень слабое с военно-стратегической точки зрения место – это так называемый Сувалкский коридор, который гипотетически мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России".

Об этом политолог рассказал в интервью изданию Republic. Он провел аналогию с небезызвестным Данцигским коридором, конфликт вокруг которого, по сути, привел к началу Второй мировой войны. Литва находится в зоне риска из-за возможных притязаний на тонкую полоску суши длиной 100 километров со стороны России, желающей обеспечить коридор в Калининградскую область со стороны Беларуси и наоборот. Именно для этого во многом, утверждает политолог, РФ перебрасывала на белорусскую территорию системы ПВО, разместив их всего в нескольких километрах от границы. Это делается не для того, чтобы пригрозить Польше. Главная причина – создание условий, которые позволили бы закрыть воздушное пространство над всем Сувалкским коридором.

Странная война

Вопрос обеспечения Калининградского эксклава, в котором проживает без малого миллион человек, для России жизненно важен. Сегодня почти весь транзит и связи с большей землей, не считая паромов и самолетов, идет через Литву. Несмотря на то, что пока прерывать движение никто не собирается, после начала войны отношения между Москвой и Вильнюсом обострились до предела. В публичном пространстве звучат разные оценки и мнения, некоторые спекулируют на теме "блокады" российского региона, что, в свою очередь, лишь подогревает страсти и порождает страх среди местного населения.

Иван Преображенский считает, что Путин на Украине не остановится – он продолжит испытывать на прочность НАТО. Войска РФ, по его словам, действительно могут замкнуть контроль на Сувалкским коридором, но не на земле, а в небе – с помощью ПВО. Захватывать территорию для этого необязательно. Более того, если такой сценарий свершится, Североатлантический альянс окажется в двусмысленном положении. Означает ли это нападение на страну блока? Будет ли это расцениваться как начало открытого военного конфликта? На эти вопросы ответов нет.

"Он [коридор] может быть открыт в любой момент под предлогом обеспечения безопасности российских граждан, и туда может быть запущена гражданская авиация под прикрытием российских систем ПВО. Рискнут ли силы НАТО и Евросоюза что-то делать с самолетами гражданской авиации под прикрытием российских ПВО?".

Ошибочно полагать, что Путина, мол, в первую очередь, интересуют Латвия и Эстония, где "есть кого защищать". Хотя, казалось бы, наступать со стороны континентальной России на упомянутые страны Балтии проще, Литва находится в куда более уязвимом положении, чем две ее северные соседки, убежден политолог. Он не сомневается, что реализация такого сценария обсуждалась в Кремле и в Совбезе.

Литва, безусловно, расценит такую операцию как объявление войны, но нет никаких гарантий, что союзники по альянсу воспримут это также. Да, ситуация неприятная. Да, Россия захватила часть воздушного пространства, но оснований для военного конфликта нет. Россияне ведь не наносят никаких военных ударов и ничего не оккупируют в стране НАТО.

"Она [Россия] просто требует защитить гуманитарные интересы своего гражданского населения. И попытки принять решение о военном ответе на действия России будут ветированы странами типа Венгрии или Турции".

Преображенский считает, что в НАТО хватает государств, которые не допустят решения вступить в военный конфликт с Россией – даже в том случае, когда это, возможно, необходимо. В качестве подтверждения своих слов он напомнил, что венгры и турки продолжают сотрудничать с РФ. В этих странах, в частности, осуществляется строительство атомных электростанций – останавливать проекты не собираются.

Также политолог упомянул о Греции, которая, несмотря на членство в НАТО, всем известные угрозы и риски со стороны Кремля, видит в России стратегического союзника.

"Греки в случае военного конфликта (с Турцией – Прим.) больше рассчитывают на помощь России, чем на помощь НАТО".

Решение альянса вступить в открытое противостояние с РФ, по его словам, скорее всего, возможно лишь в том случае, если все будет очевидно так, как сейчас очевидно в Украине – сухопутная операция, захват части территорий, массовые убийства мирных граждан, уничтожение гражданской инфраструктуры и тому подобное. Обеспечение надежного воздушного коридора для гражданских бортов – пусть и при помощи ракет и ПВО – под очевидные причины не подпадает.

Что касается Латвии и Эстонии, с военно-стратегической точки зрения никакого смысла оккупировать латвийскую или эстонскую территорию у России нет – это не дает никаких военных преимуществ. Более того, это означает прямой военной конфликт, тогда как в случае с Литвой – это гибридная история, объясняет эксперт.

Расшатать НАТО

Кроме того, Преображенский не уверен, что и сама Литва будет готова противодействовать, следовательно, ждать помощи от союзников не стоит. НАТО мог бы вступиться за республику (в первую очередь, военную поддержку оказала бы Польша), но лишь после того, как первые шаги сопротивления продемонстрируют национальные вооруженные силы. Если этого не будет, не стоит ждать помощи, и для Кремля это уже станет победой. Задача Москвы не в том, чтобы кого-то захватить – задача в том, чтобы показать: НАТО не работает, как оборонительная структура, страны-основательницы не готовы оказать немедленную поддержку так называемым младоевропейцам, указывает аналитик.

И вот здесь мы можем вернуться к вопросу о злосчастном законопроекте депутата-единоросса Федорова. Если сценарий с воздушным коридором реализуют, страна окажется в подвешенном статусе. После этого Россия начнет торговаться и диктовать свои условия относительно повторного признания ее независимости и госграниц.

Преображенский утверждает, что гипотетически такая ситуация – странная война – может тянуться годами. Страны будут бесконечно спорить относительно статуса воздушного пространства над Литвой, при этом Россия будет продолжать контролировать коридор, ЕС и определенные страны НАТО могут, как это часто бывает, выступить в роли посредников, Москва может настаивать на введении миротворцев. Все это в итоге будет расшатывать правовой статус Литвы, самого Евросоюза и, самое главное – НАТО. Не исключено, что за это время альянс просто развалится, так как небольшие страны в Центральной и Восточной Европе увидят, что помощи ждать неоткуда. Они станут формировать отдельные военные блоки самостоятельно, они будут вынуждены начать переговоры с Россией, пойдя на какие-то условия Кремля, чтобы банально обеспечить свою безопасность и национальный суверенитет.

Литва находится в большей опасности, чем кто бы то ни было, считает эксперт.

"При сохранении Путина у власти и в случае победы России в войне [с Украиной] конфликт с одной из стран НАТО в принципе становится неизбежным". Ресурсов для ведения полномасштабных боевых действий у РФ хватит минимум на два года, поэтому и противостояние в Украине будет длится долго, подытожил Иван Преображенский.

Справка

Иван Преображенский родился в Москве в 1981 году. Окончил Российский университет дружбы народов с дипломом магистра политологии. Помимо английского, французского и чешского изучал также китайский язык. Публицист, аналитик, политический консультант. Трудовую деятельность по специальности начинал в Центре политтехнологий экспертом, а затем замруководителя департамента медиапроектов. Параллельно начал писать для аналитического издания «Политком.Ru». Работал экономическим обозревателем в журнале "Профиль". Затем в течение трех лет возглавлял международный отдел портала "Страна.Ru". Оттуда перешел в газету "Ведомости", где писал о международной политике и экономике. Сотрудничал с рядом российских изданий. Соучредитель Ассоциации молодых политических экспертов и консультантов. Политический редактор информационного агентства "Росбалт". Автор еженедельной колонки на Deutsche Welle.