Российские войска в Беларуси: угрожает ли это европейской безопасности?

О развертывании совместной региональной группировке войск России и Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 октября. По его словам, это связано с "обострением на западных границах Союзного государства Беларуси и России", а также с тем, что "в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси".

Чуть позже стало известно, что основу этой группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси, а также "отдельные военные формирования Российской Федерации" - их численность может составить около 9 тысяч человек. По информации Минобороны Беларуси, кроме личного состава, в страну прибудет около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Военные действия против стран НАТО с территории Беларуси маловероятны

Любое наращивание военных средств и персонала на границе с НАТО и Евросоюзом представляет опасность, считает литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис. Однако вероятность того, что с территории Беларуси могут начаться какие-либо военные действия, например, в виде нападения на так называемый Сувалкский коридор или завоз диверсионной группы в Литву эксперт считает маловероятным.

“Мы ведь говорим не только про Польшу или Литву - это страны НАТО, а значит любой шаг туда - это полномасштабная война России и Беларуси против всех стран НАТО. Но ни Россия, ни Беларусь не имеют материальных и человеческих ресурсов это сделать”, - говорит эксперт и добавляет, что совсем исключать такую вероятность нельзя. Антанайтис также отмечает, то пока Россия увязла в войне в Украине соседние с Беларусью европейские страны имеют время, чтобы подготовиться к возможной агрессии России.

Darius Antanaitis © DELFI / Josvydas Elinskas

Белорусский политолог, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич также отмечает, что усиление постоянного военного присутствия в регионе в принципе создает угрозы безопасности, тем более, что сроки пребывания российских войск в Беларуси не определены.

"Это в любом случае угроза, на которую страны НАТО должны будут реагировать - скорее всего, увеличением числа войск в регионе. Мы можем считать военное столкновение невозможным, но если противоположная сторона увеличила присутствие войск на 20%, то и НАТО придется сделать также. Пусть сейчас это кажется невозможно, но через 10 лет может сложится другая ситуация. Война в Украине как раз показала, что надо постоянно уравновешивать потенциал", - утверждает политолог.

Число российских военных в Беларуси может достичь 100 тысяч человек

Хотя власти Беларуси говорили о 9 тысячах российских военных, по информации, которой обладает Дарюс Антанайтис в Беларусь приехало лишь 3600 военных. "Поэтому рассуждать сегодня, что Беларусь и группировка из России могут угрожать или предпринять какие-либо военные действия против европейских стран - это наивно. Кончено, они могут начать, но явно не смогут закончить это с хорошим для себя результатом", - считает литовский эксперт.

Вместе с тем, нужно отметить, что есть и другие сведения о планируемом количестве российских войск в Беларуси. Еще в сентябре замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала со ссылкой на разведку, что в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. А белорусский оппозиционный политик Павел Латушко вообще заявлял о 120 тысяч российских солдат вместе с 100 тысячами мобилизованных белорусов. Впрочем, никакого подтверждения этим данным нет, и в целом в белорусском обществе уже давно ходят слухи о возможной мобилизации.

Представитель объединения бывших силовиков Беларуси BYPOL и представитель Переходного Кабинета Беларуси по восстановлению правопорядка Александр Азаров считает, что заявленные 9 тысяч российских военных, которые должны приехать в Беларуси - это лишь организационное ядро.

"Они должны организовать логистику для приезда всех остальных - разбить лагеря, организовать снабжение, чтобы основная масса приехала на все готовое. Еще показательно, что Лукашенко недавно запретил вывозить из Беларуси мясо - я связываю это с тем, что надо будет как-то кормить приехавших русских. Если действительно речь будет идти о 100-120 тысяч человек, то на их содержание будет уходить огромное количество ресурсов", - утверждает Азаров.

Также он полагает, что цель развертывание группировки российских войск в Беларуси участие в реальных боевых действиях, ведь такую группировку невыгодно держать просто для устрашение, на ее содержание нужны огромные ресурсы.

С другой стороны, Азаров говорит, что до конца не понятно, приедут ли в Беларусь российские военные в численности около 100 тысяч человек.

"Я не исключаю, что это может быть информационной войной. Но есть еще один тревожный момент - мы недавно получили сообщение, что в Беларуси создается Южное оперативное командование, создаются части и укомплектовываются техникой и вооружением. На данный момент его у нас нет, Лукашенко еще с 2014 года поручал его создать, но до сих пор этого не сделали из-за отсутствия ресурсов. А сейчас вновь занялись этим вопросом".

"Нападение на Украину с Брестского направления - угроза для Польши"

Рассуждая о том, какую опасность поддержка Беларуси российской агрессии и развертывание группировки войск в Беларуси несет европейским странам, представитель BYPOL говорит, что если с территории Беларуси опять начнется вторжения в Украину, то оно наиболее вероятно будет с Брестского направление, что совсем рядом с Польшей. По словам Азарова, русские хотят отрезать подвоз боеприпасов, европейского вооружения и продовольствия в Украину.

"Поэтому Брестское направление стратегически важно. И получается, что это может быть опасно, ведь рядом граница Польши - если начнутся боевые действия непосредственно у границу, то ракеты могут случайно (или неслучайно) залететь в Польшу. Генералы НАТО также говорили, что нападение на конвой НАТО, который перевозит оружие, будет считать нападением на НАТО и тогда есть большая вероятность вступления альянса в войну. Поэтому я считаю опасность для Европы вполне реальной, если наступление пойдет с Бреста", - говорит Александр Азаров.

В свою очередь, польский политолог, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысински указывает, что кроме реальной войны идет и информационная война, и это надо иметь в виду. "Нужно смотреть по факта: если будет большое скопление российских военных в Брестской области, чего я пока не наблюдаю, тогда будем задумываться. И в целом есть вопрос, остались ли у русских ресурсы, чтобы снова нападать на с севера - они несут большие потери в Украине, ангажировали лучшие подразделения, которые либо разгромлены, либо повязли там в боях".

Однако в целом, по словам Клысинского, сегодняшняя ситуация в Беларуси не новая. "Сказать, что мы привыкли - это преувеличение, мы не должны привыкать. Но точно нет эффекта первого раза, когда мы российские войска в большом количестве были на территории Беларуси". Польский политолог также обращает внимание, что пока не ясно, до какого числа Беларусь и Россия хотят довести группировку. "Ситуация запутанная, но пока большой угрозы безопасности непосредственно нашей границе, границе НАТО я не вижу. Мы не наблюдаем ухудшения ситуации. Да, ситуация плохая, но не хуже той, что была пару месяцев назад".

Ситуация в Беларуси может нести грозы не только военного плана

Кроме риска непосредственно военных угроз, который Камиль Клысински оценивает как низкий, хотя и возможный, политолог указывает на косвенные последствия усиления военного присутствия россии в Беларуси, которые могут стать если не проблемой, то как минимум вызовом для Европы. В частности, он отмечает, что Лукашенко своей необдуманной политикой и изображением мобилизации без мобилизации может привести к панике в белорусском обществе, особенно среди мужчин.

"Не исключаю, что белорусы, которых и так много в соседних европейских странах, могут опять потоком хлынуть в Европу, опасаясь за свою жизнь. К счастью, у Польши уже есть большой опыт с миграционным давлением со стороны Беларуси, а главное - с принятием огромного числа украинских беженцев. Поэтому я бы назвал это не угрозой, а скорее вызовом для нашей страны".

Продолжая тему неочевидных угроз для Европы, белорусский политолог Андрей Казакевич также говорит о возможной миграции населения из-за страха войны, ухудшения экономической ситуации и деградации социальной инфраструктуры. Кроме того, есть комплекс проблем, связанных с организованной преступностью.

"Угрозы в данном плане белорусские власти направляли в сторону соседей еще в начале 2021 года, негативные тенденции в этом отношении продолжаются и здесь может быть эскалация. Я имею в виду, что белорусские власти могут не только не способствовать прекращению потока оружия, наркотиков, каких-то другой контрабанды в целом в западном направлении, но и начинать на государственном уровне спонсировать такого рода поставки. Наверное наиболее характерный пример, хоть и безобидны - контрабанда сигарет, которая осуществляет при помощи или попустительстве белорусских властей. Это требует от европейских стран соответствующей реакции", - считает Казакевич.

По словам политолога, нельзя исключать, что власти Беларуси будут продолжать использовать мигрантов из третьих стран для того, чтобы оказывать давление на европейские границы. Хотя активная фаза миграционного кризиса позади, поток мигрантов через Беларусь в страны ЕС не прекращается, а литовские пограничники регулярно публикуют видео, как белорусские пограничники помогают мигрантам перебираться в Литву. "Конечно, европейские страны достаточно предприняли мер, чтобы противодействовать этому - усилили контроль, построили заграждения на границы. Однако потом мигрантов не останавливается, и здесь тоже можно ожидать эскалацию", - говорит Казакевич.