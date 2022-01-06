Об этом в интервью LRT в четверг информировал его советник по национальной безопасности Дарюс Кулешюс.
"Президент страны Гитанас Науседа в понедельник созывает ГСО. Основные вынесенные на рассмотрение вопросы - это и оценка ситуации с безопасностью в регионе в том контексте, в котором Россия провоцирует напряженность у границ Украины, а также повышение нашей безопасности, безопасности Литвы национальными средствами и инструментами международных форматов. И, без сомнения, оценка нашей нынешней готовности, принятие необходимых для обороны решений", - сказал он.
В свою очередь, в правительстве в четверг созывается заседание правительственной Комиссии по национальной безопасности, подтвердила BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.
"Повестка дня заседания связана с подготовкой к ГСО в понедельник", - сказала она.
Западные страны опасаются стягивания вооруженных сил России к украинской границе и обвиняют Москву в планировании вторжения в соседнее государство нынешней зимой. Запад утверждает, что у границы Украины находится до 100 тыс. российских военнослужащих. Высокопоставленные представители США и России в воскресенье планируют начать двухдневные переговоры в Женеве, а немного раньше Кремль выставил Вашингтону несколько требований, в том числе и требование не принимать новых членов с территории бывшего Советского Союза, включая Украину.
Будет обсуждаться и положение в Казахстане
Кулешюс добавил LRT, что правительственная комиссия, помимо прочих вопросов, должна обсудить и положение в Казахстане, где уже несколько дней не спадает беспрецедентная волна общественных протестов, а также дать оценку безопасности граждан Литвы в этом государстве.
"Совсем скоро в правительстве будет заседание Комиссии по нацбезопасности, и во время этого заседания будет обсуждаться данный вопрос и будут приниматься решения, необходимые, чтобы помочь нашим гражданам в Казахстане", - сказал советник президента.
Охватившие с минувших выходных весь Казахстан протесты в среду переросли в столкновения протестующих с полицией и штурм зданий государственных учреждений - это самый серьезный вызов для авторитарной власти Казахстана за несколько десятилетий.
Возглавляемая Москвой Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая объединяет бывшие советские страны, в ответ на приглашение президента Касыма-Жомарта Токаева намерена направить в Казахстан "миротворческие силы".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ландсбергис: проблема транзита белорусских удобрений раздута (6)
Резонанс, связанный с тем, что "Литовские железные...
"Delfi. Главное": Новый год напряженности от границ с Беларусью и Украиной до Казахстана Обсуждаем с Лауринасом Кащюнасом и Тарасом Березовцом (3)
Новый год , несмотря на застольные пожелания и надежды...
В Вильнюсе болеют водители общественного транспорта, возможны опоздания (5)
В столичной компании "Вильнюсский общественный...
Две трети депутатов уже подали документы, без которых с понедельника в парламент нельзя будет попасть (1)
Две трети литовских депутатов уже подали документы, без...
Предупреждение: вечером в Вильнюсе прогнозируют гололед
Вильнюсское самоуправление предупреждает, что...