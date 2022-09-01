Российская оппозиция: Украине для победы не хватает оружия, политикам Запада - лидерства

Выступившие на проходящем в Литве Конгрессе свободной России критики Кремля Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, а также писатель Джонатан Литтелл, у которого гражданство Франции и США, сходятся во мнении о том, что исход продолжающейся уже полгода войны зависит от оружия, которое Запад может передать Украине.

Однако, по их словам, Запад еще не заинтересован в передаче оружия, которое могло бы предопределить перелом в пользу Украины.

"Если возобладают те тенденции, которые иногда прослеживаются на сегодняшний день в разговорах западных политиков, о том, что, конечно, Украине надо не дать проиграть, но при этом и (Владимир) Путин не должен себя почувствовать проигравшим. Если такие тенденции возобладают и ощущение того, что с существующим объемом оружия Украины может пойти слишком далеко, боюсь, что последствия будут тяжелыми", - сказал Ходорковский.

Каспаров призвал бороться с нарративом, что "нужно помочь Украине, но она не может победить", поэтому нужно договариваться с Кремлем. По его словам, именно этого и добивается российская пропаганда.

Как сказал Литтелл, возникает "странное чувство", что "оружие, которое поставляется в Украину (...), просчитывается так, чтобы оно позволило Украине не проиграть, но его недостаточно, чтобы Украина победила".

"Я думаю, что ядерная угроза со стороны Путина произвела сильное впечатление на Запад. Я знаю людей во французском правительстве, они очень серьезно рассматривают эти угрозы и они очень боятся того, что, оказавшись в проигрыше, Путин использует тактическое ядерное оружие в Украине (...). И это объясняет, почему Украине не поставляется достаточно оружия, чтобы на самом деле разбить Россию", - сказал он.

Участники дискуссии также подчеркнули, что самый трудный этап войны предстоит зимой, однако украинцы в большей степени психологически готовы к тому, чтобы выдержать вызовы холодного времени года и борьбу не на жизнь, а на смерть, чем Европа, которая страдает от возросших цен на энергоносители и не вовлекается в конфликт напрямую.