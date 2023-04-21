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В пятницу приведены к присяге новоизбранный мэр Вильнюсского района социал-демократ Роберт Духневич и новые члены муниципального совета.
Роберт Духневич присягнул и официально стал мэром Вильнюсского района
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Самоуправление мы создаем сообща. Давайте беречь то, что мы уже сделали, давайте обеспечим преемственность добрых дел, будем всегда рядом с нашими жителями и сделаем все, чтобы в Вильнюсском районе всем было хорошо жить", – сказал Р. Духневич на первом заседании Вильнюсского районного муниципального совета.

Приведенным к присяге членам Вильнюсского районного муниципального совета Р. Духневич пожелал новаторских, хороших решений и прозрачных дискуссий.

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"Желаю, чтобы мы все вместе нашли то, что больше всего нужно жителям Вильнюсского района, и самые лучшие решения принимали сообща", — обратился мэр Вильнюсского района к членам муниципального совета.

Тем не менее, муниципальный совет все еще не определился относительно правящей коалиции. Как ранее утверждал мэр Вильнюсского района, он уже решил, кого назначит главой администрации. Также планируется назначить трех вице-мэров.

По итогам второго тура выборов мэра Вильнюсского района победу одержал кандидат от Социал-демократической партии Литвы Р. Духневич.

Однако большинство в Вильнюсском районном муниципальном совете составит ИАПЛ-СХС, у которой в совете 18 мест из 31. У социал-демократов — 7 мест, а у правоцентристской коалиции — 6.

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