2024.05.13 06:59

Результаты референдума из 1629 участков: подсчитано, что 71,63% проголосовавших выступают за двойное гражданство

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
После подсчета результатов на 1629 участках из 1895, на состоявшемся в воскресенье референдуме о двойном гражданстве "за" проголосовали 71,63 проц. граждан.

Как показывают данные Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на 1629 избирательных участках из 1 895 число сторонников сохранения литовского гражданства для тех, кто принял гражданство другой страны, значительно выше – 71,63 проц. проголосовавших. Против этого изменения в Конституции проголосовали 26,18 проц.

Пять лет назад в референдуме о сохранении гражданства приняли участие 53,16 проц. избирателей, однако сторонников инициативы оказалось недостаточно. Тогда 73,92 проц. участвовавших избирателей поддержали конституционные поправки. Однако для того, чтобы изменения были приняты, необходимо, чтобы предложение поддержало более половины жителей, имеющих право голоса – фактически столько же, сколько вообще тогда участвовало в референдуме.

В ходе первого тура президентских выборов проводился референдум о множественном гражданстве. На референдуме было предложено отказаться от ныне внесенной в Конституцию фразы: "за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства". Это положение не позволяет сохранить гражданство Литвы после приобретения гражданства другого государства.
Всего право голоса на президентских выборах и референдуме имеют 2 385 234 избирателя.

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