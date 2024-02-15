Резолюция Сейма: декоммунизация в муниципалитетах должна происходить быстрее

Это подчеркивается в принятой в четверг Сеймом резолюции, посвященной 75-летию Декларации борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года.
В четверг 112 членов Сейма единогласно проголосовали за этот документ, который представила староста фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене.
В резолюции Сейм призывает к выяснению каждого случая неуважения или преступления в отношении исторической памяти, борьбы за свободу или борца за свободу. Парламентарии хотели бы, чтобы не было терпимости к участившимся в публичном пространстве разжигающим ненависть заявлениям и действиям против борцов за свободу Литвы.
Авторы документа рекомендуют заботиться об увековечивании и упрочении памяти (в материальной и нематериальной форме) борьбы за свободу Литвы, личностей и связанных с ней исторических событий, реставрируя и ухаживая за возведенными памятниками, устанавливая памятные знаки и информационные стенды. Сообществам и муниципалитетам, если это возможно, предлагается называть общественные места и улицы в честь выдающихся борцов антисоветского сопротивления и партизан 20-го века.
Сейм, принявший резолюцию, призывает подготовить единую систему государственных наград, включающую списки довоенных, включая времена 16 февраля, награжденных Литвы, и наград литовских партизанских.
До 80-летия Декларации от 16 февраля 1949 года, которое будет отмечаться в 2029 году, парламентарии призывают постараться найти останки каждого литовского партизана, похоронить их с честью и увековечить их память.
Йонасу Жямайтиса-Витаутаса предлагают наградить орденом Витаутаса Великого с золотой цепью
В принятом документе Сейм призывает выразить должное уважение к президенту Литвы, председателю президиума Совета борьбы за свободу Литвы (СБСЛ) Йонасу Жямайтису-Витаутасу и наградить его орденом Витаутаса Великого с золотой цепью (посмертно).
Парламентарии также предлагают позаботиться об увековечении его памяти, установив кенотаф в Пантеоне глав государства на вильнюсском Антакальнисском кладбище.
В этом году исполняется 115 лет со дня рождения и 70 лет со дня смерти Й. Жямайтиса-Витаутаса.
"С 16 февраля 1949 г. Йонас Жямайтис-Витаутас до своей смерти 26 ноября 1954 года был главой Литовского государства, боровшегося с оккупацией, и фактически исполнял обязанности президента республики", - отмечается в документе.
По мнению парламентариев, вручая высшие государственные награды борцам за свободу, мы отмечаем их как политиков, упрочителей государственности и единственных законных лидеров оккупированной страны, подчеркиваем важность партизанской борьбы для государства.
В резолюции также подчеркивается, что Россия использует историю литовской партизанской войны как средство распространения дезинформации и пропаганды, пытаясь таким образом отрицать и принижать сопротивление Литвы советскому оккупационному режиму в ХХ веке, очерняя память всех тех, кто боролся за свободу и умер за нее.
Декларация является документом, удостоверяющим континуитет Литовского государства
В 2024 году исполняется 75 лет со дня принятия Декларации борьбы за свободу Литвы от 16 февраля 1949 года. Сейм, принявший резолюцию, оценил значение этой декларации, подготовленной СБСЛ и подписанной в Минайчай, для континуитета литовского государства.
Декларация, согласно документу, одновременно сформировала правовую и политическую основу вооруженного сопротивления Литвы, придала новый характер борьбе за свободу, узаконила СБСЛ как организацию организованного вооруженного сопротивления советской оккупации, а ее Совет – как единственную законную власть на территории оккупированной Литвы.
Согласно резолюции Сейма, Декларация от 16 февраля 1949 года осуждает "Коммунистическую партию как диктаторскую и принципиально противостоящую главной цели литовского народа и основополагающему положению Конституции – независимости Литвы".
Резолюцию Сейма инициировали парламентарии Пауле Кузмицкене, Аушрине Норкене, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Саулюс Сквернялис, Эугениюс Гентвилас, Витаутас Миталас, Агне Ширинскене.