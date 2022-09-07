Режим ЧП в Литве продлевается, будут введены более жесткие ограничения

Согласно принятому постановлению, которое еще должен утвердить Сейм, ЧП будет действовать до 24 часов 16 декабря.

В связи с продолжающейся в Украине войной этот режим будет введен на участках границы Литвы с Россией и Беларусью, а также на пограничных пунктах, расположенных за пределами территории пограничного участка, т.е. в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале и т.д.

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С конца февраля режим ЧП действовал на всей территории Литвы.

Согласно принятому постановлению, самым большим новшеством является намерение ограничить въезд граждан России в Литву.

"С учетом текущей картины угроз предлагается новая чрезвычайная мера, которая заключается в ограничении передвижения граждан Российской Федерации через границу Европейского союза", — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, представляя новый проект.

Заявлено, что Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечивать, чтобы на территорию Литвы через внешнюю границу Евросоюза пропускались только российские граждане, соответствующие установленным правительством критериям.

Эти критерии еще не определены, их должно подготовить Министерство иностранных дел по согласованию с Латвией и Эстонией.

Это позволит реализовать соглашение стран Балтии об ограничении въезда российских туристов.

В среду министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили в Каунасе, что практически договорились о том, что в эти страны не будут пропускаться россияне с шенгенской визой, выданной в любой стране.

Это соглашение должно быть реализовано через национальные правовые акты, в случае Литвы это делается посредством постановления об объявлении ЧП.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, точная дата, с которой будут применяться ограничения для российских туристов, пока не ясна.

Согласно постановлению правительства о ЧП, охрана государственной границы будет по-прежнему усилена, нелегальные мигрантам по-прежнему не будут пропускаться в страну за исключением въезда по гуманитарным причинам.

Как и прежде, не будут приниматься заявления на получение визы от граждан России и Беларуси, за исключением случаев, когда Министерство иностранных дел выступает посредником в выдаче виз.

"Все меры ориентированы на угрозы, они не причиняли неудобств жителям раньше и не должны причинять их сейчас", - заявила Билотайте.

"Чрезвычайное положение вводится в связи с беспрецедентной концентрацией российских и белорусских сил, которые осуществляют военную агрессию против соседнего государства - Украины - и вызвали гуманитарный и миграционный кризис, угрожают безопасности стран-членов НАТО, Европейского союза и других европейских государств, представляют угрозу первоочередным интересам национальной безопасности Литвы, также в связи с возникновением из-за возможных гибридных атак и провокаций разного рода серьезной угрозы обществу, устранить которую невозможно без применения установленных в Законе о чрезвычайном положении конкретных чрезвычайных мер", - говорится в постановлении правительства.

ЧП было введено на всей территории Литвы 24 февраля после начала войны России против Украины и действовало до 29 июня, затем было продлено до 15 сентября включительно.