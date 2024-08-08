Рейтинг популярности партий: на втором месте – "Заря Немана" Жемайтайтиса

Как показал опрос, проведенный компанией по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai по заказу Delfi, первое место по-прежнему удерживают социал-демократы во главе с Вилией Блинкявичюте. В июле за них проголосовало бы 12,9 проц. участников опроса. По сравнению с июнем поддержка этой партии снизилась на 0,9 проц.
Между тем, поднявшаяся на второе место партия „Заря Немана“ получила бы 10,2 проц. голосов избирателей, если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время. За месяц популярность этой политической силы выросла на полтора процента. По данным опроса, партия Р. Жемайтайтиса наиболее популярна среди жителей со средним и более низким уровнем образования, с низкими и средними доходами, жителей районных центров и села.
Согласно опросу, на третью позицию в рейтинге партий опустился возглавляемый Габриэлюсом Ландсбергисом Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) с поддержкой в 10,1 проц. голосов – в июне процент симпатизирующих этой политической силе был аналогичный. СО-ХДЛ чаще поддерживали жители с высшим образованием, более высокими доходами и жители больших городов.
„Аграрии“ во главе с Рамунасом Карбаускисом в июле заручились 8-процентной поддержкой населения, в июне их поддерживали 5,7 проц. избирателей.
За ними следуют демократы „Во имя Литвы“ во главе с бывшим премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. В июле свою симпатию этой партии выразили 7,1 проц. населения (в июне – 5,8 проц.).
Либералы во главе с Викторией Чмилите-Нильсен в июле опустились на шестую позицию рейтинга. За эту политическую силу на выборах в Сейм проголосовали бы 6,4 проц. избирателей (в июне – 5,9 проц.).
Между тем, 5-процентный порог не удалось бы преодолеть двум партиям – Партии свободы и Партии труда. За Партию свободы во главе с Аушрине Армонайте проголосовало бы 3,2 проц. избирателей (в июне – 3,9 проц.), а за Партию труда во главе с Виктором Успасских – столько же, сколько и в июне – 2,1 проц. избирателей.
Жители по-прежнему хотят видеть И. Шимоните в кресле премьер-министра
Большинство граждан, принявших участие в опросе, считают, что Ингрида Шимоните должна и дальше возглавлять новый Кабинет министров. В поддержку этого политика в должности премьер-министра высказались 15 проц. респондентов (в июне – 15,1 проц.).
Согласно результатам опроса, симпатии действующему премьеру выражают преимущественно жители крупных городов и люди с высшим образованием.
Между тем, лидера социал-демократов В. Блинкявичюте со второй позиции в рейтинге вытеснил Р. Жемайтайтис. Его в кресле премьера видят 9,4 проц. избирателей (в июне – 8,4 проц.). Между тем, популярность европарламентария В. Блинкявичюте упала на 1,2 процентных пункта – ее поддержали бы 7,9 проц. опрошенных (в июне – 9,1 проц.).
Согласно опросу, за лидеров социал-демократов и „Заря Немана“ в основном голосуют жители с низким и средним доходами, средним образованием, жители райцентров и села.
На четвертом месте находится С. Сквернялис. В июле 7 проц. опрошенных хотели бы видеть С. Сквернялиса премьер-министром (в июне – 5,7 проц.).
Замыкает пятерку лидеров рейтинга В. Чмилите-Нильсен. Ее в качестве главы правительства хотели бы видеть 4,5 проц. опрошенных (в июне – 3,6 проц.).
Более половины населения не удовлетворено работой правительства
На просьбу оценить работу нынешнего правительства, большинство граждан дало отрицательную оценку решениям Кабмина. Такого мнения придерживается более половины респондентов – 58,2 проц. Это немного меньше, чем в июне – тогда негативно о работе правительства высказались 60,7 проц. опрошенных.
Между тем, 32 проц. опрошенных удовлетворены работой Кабмина. По данным опроса, деятельность правительства более положительно оценивают люди с высшим образованием, молодежь и люди среднего возраста, с более высокими доходами, горожане.