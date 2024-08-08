Рейтинг популярности партий: на втором месте – "Заря Немана" Жемайтайтиса

Как показал опрос, проведенный компанией по исследованию общественного мнения и рынка Spinter tyrimai по заказу Delfi, первое место по-прежнему удерживают социал-демократы во главе с Вилией Блинкявичюте. В июле за них проголосовало бы 12,9 проц. участников опроса. По сравнению с июнем поддержка этой партии снизилась на 0,9 проц.

Между тем, поднявшаяся на второе место партия „Заря Немана“ получила бы 10,2 проц. голосов избирателей, если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время. За месяц популярность этой политической силы выросла на полтора процента. По данным опроса, партия Р. Жемайтайтиса наиболее популярна среди жителей со средним и более низким уровнем образования, с низкими и средними доходами, жителей районных центров и села.