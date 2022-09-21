В комментарии для BNS в среду МИД подчеркнул, что Вильнюс «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются».
«Для этого необходимы и проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить дверь открытой для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции", - указывает МИД.
Министерство также утверждает, что Литва продолжит консультации с региональными партнерами и на уровне Европейского союза (ЕС) относительно способов реагирования.
Война Кремля в Украине продолжается уже почти восемь месяцев, и президент России Владимир Путин объявил в среду частичную мобилизацию в стране.
В ответ на такие заявления министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем Twitter-аккаунте, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.
В понедельник Литва, Латвия, Эстония и Польша начали применять более строгий контроль в отношении граждан России, разрешив пересекать внешнюю границу ЕС только россиянам, отвечающим определенным критериям.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Официально: минималку предлагают увеличить до 840, а необлагаемый минимум – до 625 евро
С 2023 года минимальную зарплату в Литве предлагают...
Решения о гумвизах для бегущих от мобилизации россиян Литва будет принимать индивидуально
После того как Рига заявила, что не будет выдавать...
Политолог: у Путина остается немного вариантов, выбрана тотальная война
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил...
Эфир Delfi с украинским журналистом Юрием Бутусовым: мобилизация, референдумы и ядерный шантаж
В сегодняшнем эфире после выпуска новостей поговорим с...
Алексиевич в Литве: после объявления Россией мобилизации Украине особенно нужна помощь Запада
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич говорит, что...