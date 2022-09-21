Решения о гумвизах для бегущих от мобилизации россиян Литва будет принимать индивидуально

В комментарии для BNS в среду МИД подчеркнул, что Вильнюс «не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются».

«Для этого необходимы и проверки, связанные с вопросами национальной безопасности. Обращения граждан России с такими прошениями будут по-прежнему рассматриваться в обычном порядке с учетом всех обстоятельств и в индивидуальном порядке, чтобы избежать угроз национальной безопасности Литвы и оставить дверь открытой для преследуемых представителей гражданского общества и оппозиции", - указывает МИД.

Министерство также утверждает, что Литва продолжит консультации с региональными партнерами и на уровне Европейского союза (ЕС) относительно способов реагирования.

Война Кремля в Украине продолжается уже почти восемь месяцев, и президент России Владимир Путин объявил в среду частичную мобилизацию в стране.

В ответ на такие заявления министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в своем Twitter-аккаунте, что Рига не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от мобилизации.

В понедельник Литва, Латвия, Эстония и Польша начали применять более строгий контроль в отношении граждан России, разрешив пересекать внешнюю границу ЕС только россиянам, отвечающим определенным критериям.