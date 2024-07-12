Решение Шимоните вызвало настоящую бурю: эксперты говорят, что это оскорбление для всех

„Я не могу понять, (…) мне непонятны действия людей, которые получают шанс работать на благо страны. Я бы сказал, что это определенное оскорбление всех граждан и вбивание клина“, – сказал на Delf глава Центра исследования политической коммуникации Вильнюсского университета Линас Контримас.
„Если бы мы все смогли перешагнуть через свой набор детских амбиций, которые непонятно как сформировались, то праздник сегодня был бы больше. Нам не хватает таких праздников государственного значения. Не надо все сводить к фамилии. Давайте относится к этому как к службе президента“, – сказал специалист.
Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте также критически оценила решение Шимоните.
„Некоторые говорят, что это ненужные вещи, но это ритуал. Ритуалы важны для социализации нашего общества. Они значимы . Поэтому должен действовать определенный порядок. Нужен ритуал. Мне кажется, что это надо сохранить“, – сказала она.
По мнению политолога, не должно быть проблемой хотя бы минутное приветствие президента с трибуны.
„Этот жест Шимоните, я думаю, был бессмысленным. Она таким образом пыталась умалить значимость этой церемонии. Но, я думаю, к сожалению, это неудачный ход. Была церемония, и приветствовать хотя бы коротко переизбранного президента не составило бы проблемы“, – сказала Урбонайте.
Экс-премьер, представитель оппозиционного демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис сказал: „Что касается приема – это частное дело. Хочешь идешь, хочешь - нет <...>. Но это была официальная церемония, насколько я помню, мне кажется, все премьер-министры находили, что сказать, несмотря на поражение на выборах. Так было и в 2019 г. Для меня было честью говорить с трибуны и поздравить президента. Думаю, эту обязанность надо соблюдать“.
Я оцениваю это как постоянный, долгосрочный и скрытый конфликт между главой правительства и президентом“, – отметил он.
Староста фракции Партии свободы Витаутас Миталас считает, что премьер могла выступить с речью на инаугурации Науседы.
„Могла выступить, тем более, что вечером на прием не пойдет“, – сказал он, заметив, что это демонстрация определенных отношений между президентом и правительством.
„Президент, как я понял, пытается их исправить, говорил, что у них с премьером налаживается диалог“, – заметил Миталас.
Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен не стала придавать особого значения решению Шимоните не выступать на церемонии инаугурации.
„Не придают особого значения. Это мероприятие. (...) Мы понимаем, что день напряженный, много мероприятий – как я понимаю, опаздывали к службе в храм. Наверное, по времени все как раз хорошо сложилось“, – сказала спикер.
Напомним, что в пятницу сообщалось, что Шимоните не будет приветствовать президента во время инаугурации в парламенте.