Решение о создании полигонов в Таураге и Шилале будет обсуждаться с местным населением

К. Будрис призвал общественность не бросаться обвинениями и заверил, что решение о создании полигонов будет обсуждаться, чтобы найти наилучший двусторонний выход. По его словам, сейчас Литва готовится к прибытию союзной бригады, а из-за отсутствия полигона государство заинтересовано в поиске подходящих решений.

„Не нужно в таких ситуациях принимать условие, что если что-то будет мешать, то это неразрешимо. Я думаю, у нас есть много хорошего опыта, когда мы умеем согласовывать различные аспекты, ограничивать одну деятельность ради другой. Как и в случае с Руднинкай, когда нам удалось договориться и как все изменилось после 2022 года, когда мы быстро нашли решения с различными ограничениями“, - сказал он.