"Наличие или отсутствие бригады — это решения политиков. И уж точно я сегодня не буду комментировать, что решат политики", — заявил Рупшис журналистам в четверг после встречи с командующим германской армией Эберхардом Цорном в Вильнюсе.
По его словам, военные двух стран обсуждают "некоторые детали", связанные с потребностями германской бригады, такие, как складирование или учения.
Главком вооруженных сил высказался так после того, как вновь разгорелась дискуссия по поводу соглашения Вильнюса и Берлина, в котором, по оценке Литвы, Германия обязалась разместить в стране полноценную бригаду.
Это соглашение подписали в июне в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Олаф Шольц.
В коммюнике говорится, что "в дополнение к уже действующей и усиленной Батальонной боевой группе Сил передового базирования Германия готова возглавить в Литве сильную и боеспособную бригаду, предназначенную для сдерживания и защиты от российской агрессии".
На сегодняшний день Берлин дислоцировал передовой командный элемент бригады в Литве.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в четверг призвал лидеров Литвы и Германии объяснить, о чем именно было договорено.
Командующий армией ФРГ не стал комментировать визит литовским СМИ.
Германские официальные лица публично заявляют, что прикомандированная к Литве бригада будет развернута в стране в течение 10 дней в случае необходимости.
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