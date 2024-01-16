Решение ЕСПЧ по делу о незаконном лишении свободы гражданина Саудовской Аравии – не в пользу Литвы

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, суд постановил, что имели место нарушения статей Конвенции, среди прочего, запрещающих бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, обеспечивающих право на справедливое судебное разбирательство, а также право на свободу и безопасность, право на уважение частной жизни и право на эффективные средства правовой защиты.
ЕСПЧ установил нарушение в связи с тем, что Литва не провела должного расследования действий, предположительно предпринятых в отношении заявителя.
В то же время ЕСПЧ установил нарушения Конвенции в связи с пытками, которым заявитель подвергся в программе, ограничениями его свободы, частной и семейной жизни. Литва также несет ответственность за то, что заявителю грозит смертная казнь в юрисдикции, где ему не будет гарантирован процесс, обеспечивающий гарантии справедливого судебного разбирательства, предусмотренные Конвенцией.
Суд постановил, что Литва должна возместить заявителю 100 тыс. евро морального вреда и возместить неправительственной организации REDRESS, которая представляла его интересы, 30 тыс. евро судебных издержек.
ЕСПЧ также постановил, что в контексте данного дела Литва обязана принять индивидуальные меры по восстановлению нарушенных прав заявителя, обратившись к представителям властей США, чтобы устранить или, по крайней мере, насколько это возможно, уменьшить последствия, вызванные нарушениями закрепленных в Конвенции прав, понесенных заявителем, Литва также обязана добиваться, чтобы заявитель не был казнен.
Кроме того, в ходе досудебного расследования, проводимого в Литве, должны быть немедленно предприняты необходимые активные действия.
У Литвы пока нет окончательного ответа относительно исполнения решения ЕСПЧ
Как сообщил Eltai представитель министра юстиции Эвелины Добровольской Паулюс Жеймис, министерство готово выплатить компенсацию, присужденную ЕСПЧ гражданину Саудовской Аравии по этому делу.
"Министерство юстиции готово выплатить предусмотренную компенсацию", - сказал П. Жеймис.
Правда, по его словам, пока не принято решение по постановлению ЕСПЧ по делу о незаконном тюремном заключении гражданина Саудовской Аравии. По словам П. Жеймиса, до вступления решения суда в силу (16 апреля) Литва еще может потребовать пересмотра этого дела.
"Мы пока не можем подтвердить окончательное решение по исполнению решения суда. До вступления решения ЕСПЧ в силу Литва может потребовать, чтобы решение суда было передано на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ", - сказал П. Жеймис.