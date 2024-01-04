Ремигиюс Шимашюс объявил о своих планах баллотироваться в Европарламент

"Если я завоюю ваше доверие на европейских выборах, то больше всего мне хотелось бы добиться трех вещей.

Во-первых, чтобы Европа перестала вести себя, как избалованная наследница богатства и снова начала успешно конкурировать в мировой экономике. Для этого, прежде всего, необходимо не ограничивать конкуренцию и прогресс, а сделать так, чтобы Европа стала местом, где происходит изменение мира, как это было когда-то во времена ее расцвета.

Во-вторых, города, в которых живут многие европейцы, должны быть местами, где людям комфортно с точки зрения устойчивости и экологии, а не местами, где лишь звучат зеленые лозунги.

В-третьих, я бы стал голосом не только Литвы, но и Украины в Европейском парламенте. Каким я и являлся на посту мэра с первого дня вторжения. Мне будет над чем работать — Европе нужна свободная, возрождающаяся, динамичная Украина", — пишет политик на своих страницах в социальных сетях.