Рейтинги: Науседа остается самым популярным политиком в Литве

В течение месяца оценки мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса изменились, пожалуй, наиболее значительно - количество отрицательных оценок значительно увеличилось, а голоса за него соответственно уменьшились.

По данным на октябрь, президента позитивно оценивают 53,9 процента респондентов. В сентябре его рейтинг был несколько ниже - 52,8 процента, в августе - 55,2 процента, в июне - 63,1 процента.

Статьи по теме: Рейтинги трех партий сравнялись, оценка правительства Литвы стала радикальнее

"Если мы посмотрим на электорат, то здесь - райцентры, села, люди с низким уровнем образования и низким доходом, видимо, некоторые из них считают критику в адрес президента консервативной", - сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

24,9% респондентов отрицательно относятся к главе государства.

На втором месте по популярности находится председатель Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте, положительно ее оценивают 47,2 процента (в сентябре - 49,2 процента) респондентов, а около одной пятой - отрицательно.

Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис занимает третье место в рейтинге самых популярных политиков Литвы. Положительно его оценивают 45,8% респондентов (44,5 процента в августе), отрицательно - вдвое меньше.

Четвертое место занимает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Ее поддержали 38,4% респондентов (40,3% в сентябре). Неблагоприятное мнение на ее счет имеют 35,9% респондентов.

На пятом месте остался министр обороны Арвидас Анушаускас. Его положительно оценивают 33,4% респондентов, месяц назад его рейтинг был несколько ниже, неблагоприятно оценивают 30,8% участники опроса.

Премьер-министра Ингриду Шимоните положительно оценили 33% респондентов - месяц назад было 33,1 процента, в августе - 29,3 процента, в июне - 39,8 процента. Главу правительства негативно оценивают 51,4 процента опрошенных, в сентябре этот показатель достиг 46,9 процента.

Министра социальной защиты и труда Монику Навицкене положительно оценивают 28,3% респондентов, отрицательно - 25,3%. Число тех, кто не одобряет ее, также превысило допустимую погрешность (3%) - в сентябре она составляла 18,8%.

По данным опроса, наиболее неблагоприятно опрощенные настроены в отношении министра экономики и инноваций, лидера Партии свободы Аушрине Армонайте. 61,8% респондентов оценивают ее отрицательно (59,8% в сентябре). Поддерживают 13,2 процента (14,3 процента в сентябре)