Рейтинг самых влиятельных литовских политиков: в лидерах – Шимоните, Науседа и Ландсбергис

Опрос мнения литовской элиты был проведен журналом Reitingai по заказу информационного портала DELFI в период с 17 мая по 19 июня 2023 г. В опросе участвовало 999 человек – политики, бизнесмены, руководители компаний и экономисты, государственные служащие, руководители государственных учреждений, чиновники, судьи, прокуроры, руководители и представители СМИ, общественные деятели и представители поп-культуры, моды и интернета.

Далее в списке следуют экс-президент Валдас Адамкус (324), экс-президент Даля Грибаускайте (297), министр национальной обороны Арвидас Анушаускас (224). Экс-премьер Саулюс Сквернялис (170) опустился на девятое место с прошлогоднего 8-го, а замыкает первую десятку самых влиятельных политиков председатель Социал-демократической партии Литвы (ЛСДП) Вилия Блинкявичюте (153).

На третьтем месте – министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (432 голоса). Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен занимает четвертое место с 397 голосами, профессор Витаутас Ландсбергис – пятое (361 голос), в прошлом году занявший шестое место.

Между тем, при подсчете голосов общественности на первом месте оказался президент Г. Науседа. По мнению 45,3 проц. респондентов, принявших участие в опросе, именно он является самым влиятельным литовским политиком. На втором месте – премьер-министр И. Шимоните (39 проц. опрошенных).

Согласно общественному мнению, третье место в списке самых влиятельных занимает экс-президент страны В. Адамкус (30,8 проц.). По сравнению с прошлым годом бывший глава страны поднялся с четвертого места.

На четвертом месте в рейтинге самых влиятельных политиков этого года, по мнению общественности, находится экс-президент страны Д. Грибаускайте (30 проц.), на пятом – министр иностранных дел Г. Ландсбергис (21,7 проц.).