Регистрироваться для участия в выборах в Сейм можно до 22 июля

Перед регистрацией независимые участники политической кампании должны открыть на свое имя банковский счет, который будет использоваться только для целей политической кампании, и подписать договор с казначеем кампании. Также необходимо заполнить заявление, если регистрируется политическая партия или гражданин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру. При регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, необходимо заполнить представление.

Согласно положениям Избирательного кодекса, в качестве участников политической кампании должны регистрироваться политические партии. Также – физические лица, имеющие право быть кандидатами, собирающиеся самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах в Сейм.

На сегодняшний день в качестве независимых участников политической кампании Главизбирком уже зарегистрировал 14 политических партий, 45 кандидатов от партий и одного кандидата-самовыдвиженца.

Конституция предусматривает, что депутатом Сейма может быть избран гражданин Литовской Республики, который не связан присягой или обязательством перед иностранным государством, которому на день выборов уже исполнился 21 год и который постоянно проживает в Литве.

Также у него не должно быть неотбытого наказания, назначенного приговором суда. Кроме того к кандидату применяются иные требования, установленные Избирательным кодексом.

Выборы в Сейм в 2024 г. станут первыми, в которых, после внесения поправок в Конституцию, возрастной ценз для кандидатов в депутаты в Сейма снижен до 21 года – ранее он был на 4 годы выше.