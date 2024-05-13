Референдум о сохранении гражданства Литвы состялся, но голосов не хватило

Референдум об изменении Конституции состоялся, поскольку голосовало больше половины избирателей, но он не удался - за изменение Конституции проголосовало меньше половины граждан, обладающих правом голоса и внесенных в список избирателей.

По последним, но неокончательным, данным Главизбиркома, после подсчета большинства голосов, в референдуме приняли участие 1 396 828 избирателей, т.е. 59%.

Из них за изменение 12 статьи проголосовали 1 011 014 (73,9%) участников голосования.