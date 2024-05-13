2024.05.13 07:24

Референдум о сохранении гражданства Литвы состялся, но голосов не хватило

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidento rinkimai 2024
Prezidento rinkimai 2024
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В минувшее воскресенье Литва не только выбирала президента, но и голосовала за изменение 12 ст. Конституции, которое позволило бы эмигрантам сохранить литовское гражданство.

Референдум об изменении Конституции состоялся, поскольку голосовало больше половины избирателей, но он не удался - за изменение Конституции проголосовало меньше половины граждан, обладающих правом голоса и внесенных в список избирателей.

По последним, но неокончательным, данным Главизбиркома, после подсчета большинства голосов, в референдуме приняли участие 1 396 828 избирателей, т.е. 59%.

Из них за изменение 12 статьи проголосовали 1 011 014 (73,9%) участников голосования.

Однако этих голосов не хватило, чтобы принять поправку к Конституции. За поправку должны были проголосовать не меньше половины жителей, обладающих правом голоса на выборах.

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