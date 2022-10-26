Реальное финансирование обороны Литвы в следующем году составит 2,63% ВВП

По его словам, этот показатель получается за счет сложения бюджетных средств, выделенных на оборону, и так называемого пакета мобильности в отдельную строку бюджета и финансирования оборудования подъезда к Рудининкайскому полигону.

В среду КНБО Сейма рассмотрит финансирование обороны на следующий год.

По словам Кащюнаса, после утверждения запланированных в настоящее время средств Литва войдет в первую пятерку стран НАТО, выделяющих на оборону больше всего средств по проценту ВВП.

"Мы будем в тройке или пятерке стран НАТО, если считать по ВВП", - сказал BNS глава комитета.

По его словам, по причине ожидаемого роста внутреннего валового продукта для сохранения текущего показателя финансирования в 2,52% планируется выделить дополнительно системе обороны 124 млн евро в следующем году или в целом более 1,77 млрд. евро.

На пакет мобильности, то есть на прием немецкой бригады, планируется выделить 55,7 млн. евро, а 23 млн евро - на оборудование подъезда к Рудининкайскому полигону.

"После сложения этих сумм мы получили бы дополнительные 0,113% ВВП, поэтому в целом можно сказать, что мы бы выделили на оборону 2,63% ВВП", - сказал BNS Кащюнас.

В этом году ассигнования Министерства обороны составляют 1,647 млн евро, с учетом выделенных дополнительно в течение года 446 млн евро.