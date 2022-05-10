Реакция России на резолюцию Сейма Литвы: "Шизофрения чистой воды" и угрозы прекратить все отношения

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал резолюцию литовского парламента проявлением шизофрении, пишет "Газета.ру".

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал Литву страной-сателлитом США после решения Сейма признать Россию государством-террористом.

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"Все эти действия ряда стран-сателлитов в Европе, которые пытаются подыгрывать Соединенным Штатам Америки, эти заявления ни на что не влияют. Эти страны на протяжении длительного периода времени как угодно проводили русофобскую политику, которая разжигала недружелюбные отношения между странами, всячески подогревали конфликт в Европе. Сегодняшние события (спецоперация. — «Газета.Ru») явились вынужденной мерой на ту политику, которую эти страны в том числе проводили на протяжении последних 20-25 лет", — сказал Чепа "Газете.Ru".

По его словам, Литва "впоследствии потеряет возможности торговых отношений" с Россией.

"Мы, наверное, готовы прекратить все отношения с Литвой. Можно заморозить все поставки через литовские порты. Можно закрыть поставку удобрений и всевозможной продукции, которую страна покупала у нас. Мы также можем полностью закрыть все сельские хозяйства с ними, не брать у них никакую продукцию", — пояснил депутат.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что МИД России не оставит без ответа действия Литвы.

"Как можно реагировать на шизофрению? Шизофрения чистой воды. Страна, которая победила международный терроризм в Сирии, которая раньше поборола международный терроризм на Северном Кавказе, и они нас пытаются назвать страной-террористом? (...) Я думаю, что МИД оценит подобное решение, и будет принято из него какое-то решение по данному вопросу", — сказал сенатор радиостанции "Говорит Москва".

Парламент Литвы 10 мая единогласно принял резолюцию, которая признает российское военное вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.

"Сейм Литовской Республики признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся в 2022 году, геноцидом украинского народа", - говорится в документе.

В ней также подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.

Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.