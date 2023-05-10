"Подобные безответственные заявления наносят ущерб имиджу Литвы в мире и двусторонним отношениям", – позицию президента Г. Науседы передал советник Томас Бержинскас агентству ELTA.
ELTA напоминает, что в понедельник в социальной сети парламентарий Р. Жемайтайтис опубликовал пост о сносе палестинской школы неподалеку от Вифлеема, вызвавший решительное возмущение посольств Израиля и Германии.
Во вторник днем Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту предполагаемого возбуждения ненависти и разжигания вражды в отношении группы лиц по признаку национальности. В то же время парламентарии Сейма обратились в Комиссию по этике и процедурам по поводу высказываний Р. Жемайтайтиса.
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