Реакция президента Литвы на Vilnius Pride: у всех есть право на цивилизованные отношения

"У все есть право на цивилизованные отношения. Я думаю, что эти проблемы мы решим. Пока мы спорим о том, как это лучше решить. Все в порядке, я не вижу причин, по которым мы должны сталкивать интересы отдельных людей", – сказал журналистам TV3 в субботу Науседа, который принимал участие в фестивале опекунов и детей "Здесь хорошо расти". Этот фестиваль проходил в то же время, что и шествие ЛГБТ.