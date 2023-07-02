02 июля 2023 г. 08:34

Реакция президента Литвы на Vilnius Pride: у всех есть право на цивилизованные отношения

 
ELTA
Лукас Юозапайтис
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

В субботу в Вильнюсе прошло шествие общины ЛГБТ "Vilnius Pride 2023: мы все еще ходим", на котором, кроме прочего, призывали узаконить в Литве гражданское партнерство. Президент страны Гитанас Науседа сказал, что право на "цивилизованные отношения" есть у всех.

"У все есть право на цивилизованные отношения. Я думаю, что эти проблемы мы решим. Пока мы спорим о том, как это лучше решить. Все в порядке, я не вижу причин, по которым мы должны сталкивать интересы отдельных людей", – сказал журналистам TV3 в субботу Науседа, который принимал участие в фестивале опекунов и детей "Здесь хорошо расти". Этот фестиваль проходил в то же время, что и шествие ЛГБТ.

"Сегодня мне хотелось быть здесь, поскольку дети - наше будущее", – сказал президент.

Напомним, что шествие "Vilnius Pride 2023: мы все еще ходим" проходило в Вильнюсе 1 июля с 12 до 14 ч.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии