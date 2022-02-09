Реакция посольства РФ на заявление президента Литвы: безопасность либо существует для всех, либо ни для кого

В распространенном дипломатическим представительством в среду заявлении говорится, что "в Вильнюсе весьма искаженно трактуют российские предложения, на основе которых как раз и возможно создание ее прочной архитектуры".

"Вызывает разочарование и то, что принцип неделимости безопасности в понимании главы литовского государства распространяется исключительно на страны-члены НАТО. Вновь подчеркнем: равная и неделимая безопасность либо существует для всех, либо ее нет ни для кого".

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Выступая в среду на мероприятии по поводу пятилетия размещения международного батальона НАТО и говоря о сконцентрированных Россией войсках у границы с Украиной и в Беларуси, президент Науседа заявил, что "мы видим опасное намерение пересмотреть структуру безопасности Европы и мировой порядок, в корне разрушив и то, и другое". Он подчеркнул, что единство Альянса не позволит Кремлю подорвать нынешний миропорядок.

Москва стянула к границе Украины более 100 тыс. военных и тяжелую технику, а также концентрирует многочисленные силы в Беларуси. Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину, хотя Москва это отрицает.