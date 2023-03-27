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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ответ западных стран на планы России по размещению ядерного оружия в Беларуси должен быть жестким. По мнению министра, серьезные санкции, размещение войск в странах Балтии и увеличение количества систем ПВО и ВМС на восточном фланге НАТО стали бы соответствующим сигналом агрессору.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Audrius Gavėnas

"Россия демонстрирует слабость, а не силу. Наш ответ должен быть жестким, а не мягким. Серьезные санкции, размещение войск в странах Балтии и больше систем ПВО и ВМС на восточном фланге НАТО станут сигналом солидарности и решимости, а не страха и негодования", — написал Г. Ландсбергис в Twitter.

ELTA напоминает, что в субботу вечером В. Путин выступил на государственном телевидении с заявлением о том, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Россия тем самым якобы не нарушит международный договор о нераспространении ядерного оружия.

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