"Кто охотится на президента?" — удивлялся Г. Ландсбергис, комментируя заявления президента в среду.

Министр иностранных дел не стал заострять внимание на обвинениях, прозвучавших во время объяснения президента, почему все-таки не был упомянут факт о его принадлежности к коммунистической партии.

"Разве первый политик, который в чем-либо обвиняет консерваторов?" — риторически спросил Г. Ландсбергис и заверил, что СО-ХДЛ еще не начали обсуждение кандидатов для участия в предстоящих президентских выборах в 2024 г.

"У нас есть еще добрых полгода до официального начала выборов", – сказал Г. Ландсбергис.

В итоге, комментируя обнародованные в среду подробности биографии президента, лидер консерваторов отметил, что президент должен обсудить это со своими избирателями.

"Информация не вызывает сомнений. Это – архивные сведения. В конце концов, на данном этапе президент сам объяснит общественности причины и обстоятельства. Это – его дискуссия со своими избирателями и с той частью общества, которую он представляет", – сказал Г. Ландсбергис.