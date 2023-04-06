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Председатель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис удивлен заявлением президента Гитанаса Науседы о том, что консерваторы якобы занимаются политической охотой на него в преддверии президентских выборов.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Audrius Gavėnas

"Кто охотится на президента?" — удивлялся Г. Ландсбергис, комментируя заявления президента в среду.

Министр иностранных дел не стал заострять внимание на обвинениях, прозвучавших во время объяснения президента, почему все-таки не был упомянут факт о его принадлежности к коммунистической партии.

"Разве первый политик, который в чем-либо обвиняет консерваторов?" — риторически спросил Г. Ландсбергис и заверил, что СО-ХДЛ еще не начали обсуждение кандидатов для участия в предстоящих президентских выборах в 2024 г.

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"У нас есть еще добрых полгода до официального начала выборов", – сказал Г. Ландсбергис.

В итоге, комментируя обнародованные в среду подробности биографии президента, лидер консерваторов отметил, что президент должен обсудить это со своими избирателями.

"Информация не вызывает сомнений. Это – архивные сведения. В конце концов, на данном этапе президент сам объяснит общественности причины и обстоятельства. Это – его дискуссия со своими избирателями и с той частью общества, которую он представляет", – сказал Г. Ландсбергис.

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