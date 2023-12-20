Реакция главы Минздрава: президент и его команда должны располагать этой информацией

"Мне кажется, что и в Средневековье все придерживались этики - вестнику, приносившему дурные вести, не рубили голову. Я не знаю, в чем вина, когда жителей информируют, что ОНЗ у нас в два раза меньше среднего по ЕС. В чем вина? За что обвинения? Это просто, чтобы мы знали, принимая решения", – сказал Дулькис.

"Я думаю, что и президенту, и его команде эта информация должна быть известна, ведь это значит, что если есть решение не повышать взносы по этому налогу, мы должны быть более эффективными, нам надо искать больше средств для повышения эффективности", – акцентировал министр.

Дулькис заверил, что из высказываний президента он понял, что глава страны выражает поддержку реформам Минздрава.

"Я услышал только поддержку перемен и реформ, поскольку мы три года так много говорим о повышении эффективности, поэтому было приятно услышать президента Литвы", – сказал министр.