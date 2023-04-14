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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сожалеет, что президент Гитанас Науседа наложил вето на закон о введении национальных санкций против граждан России и Беларуси. По словам политика, глава государства не прислушался ни к словам парламентариев, ни к словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Поэтому глава дипломатии страны надеется, что Сейм отклонит вето Г. Науседы и сохранит свою прежнюю позицию.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Tomas Juodelis

"Остается сожалеть о том, что президент не прислушался ни к призыву демократического лидера Беларуси Светланы Тихановской, ни к надлежаще взвешенной позиции Сейма Литвы. Хочется верить, что Сейм сохранит свою позицию", – сказал Г. Ландсбергис в письменном комментарии агентству ELTA.

ELTA напоминает, что в пятницу президент наложил вето на принятый Сеймом на прошлой неделе закон о национальных санкциях в отношении граждан России и Беларуси. Глава государства предлагает парламентариям придерживаться единой позиции и уравнять ограничения, применяемые как в отношении россиян, так и в отношении белорусов.

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